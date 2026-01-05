快訊

高盛估大陸2026年GDP增長4.8% 看好官方定調穩投資

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
投行高盛集團預期中國大陸2026年實際GDP增長4.8%，這一數字高於市場共識預期的4.5%，主因是大陸決策者承諾「穩投資」。（新華社）

投行高盛集團預期中國大陸2026年實際GDP增長4.8%，這一數字高於市場共識預期的4.5%，主因是大陸決策者承諾「穩投資」。

港媒信報5日報導，高盛報告預估，大陸2026年的固定資本形成總額增速將從2025年的1.5%反彈至3.5%；高盛並假設2026年政策寬鬆「加碼」，包括兩次10個基點的減息，以及估計廣義財政赤字擴大1.2個百分點，這兩項預測均較市場共識略為鴿派。

高盛指出，大陸房地產市場可能繼續下滑，但由於該行業在經濟中的占比已大幅下降，其對GDP的拖累應該會減輕。

高盛預計，2026年實際出口量將增長5%；居民消費價格指數（CPI）的年增率將從2025年的0%上升至0.6%，工業生產者出廠價格指數（PPI）將從2025年的下降2.6%改善至下降0.7%。

高盛指出，家庭消費增速預料將放緩，但政府消費有望加快，從而抵消私人消費疲軟的影響。

去年12月上旬中召開的中共中央經濟工作會議提出，2026年要繼續實施「更積極的財政政策」與「適度寬鬆的貨幣政策」，2026年經濟工作首重「堅持內需主導，建立強大國內市場」，其中提到「推動投資止跌回穩」。

具體而言，包括深入實施提振消費專案行動，制定實施城鄉居民增收計畫，擴大優質商品和服務供給，優化「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策實施。清理消費領域不合理限制措施，釋放服務消費潛力。

此外，推動投資止跌回穩，適當增加中央預算內投資規模，優化實施「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）項目，優化地方政府專款債券用途管理，持續發揮新型政策性金融工具作用，有效激發民間投資活力。高品質推進城市更新。

相關新聞

高盛估大陸2026年GDP增長4.8% 看好官方定調穩投資

元旦3天 鐵路運量超4800萬人次

大陸元旦三天連假結束，中國國家鐵路集團有限公司統計，2026年元旦假期（1月1日至1月3日），全國鐵路累計發送旅客480...

陸車再掀價格戰 BMW降24%

2026年新開張中國汽車業再掀價格戰。據媒體統計，迄今有16個品牌發布1月限時促銷政策，當中德國豪車品牌寶馬（BMW）對...

雷軍直播拆小米汽車 化解用料質疑

大陸消費電子巨頭小米集團創始人兼董事長雷軍3日在2026年的首場直播中，針對小米汽車提出今年全年將交付55萬輛的銷售目標...

超碳1號發電機組 貴州投運

日前，全球首台商用超臨界二氧化碳發電機組「超碳1號」，在貴州六盤水順利並網商運，標誌著大陸在這一全球能源戰略性前沿技術領...

外幣卡購物機 北京秀水街上線

Meet China消費數位系統日前在北京秀水街上線。借助這塊螢幕，外國遊客可以刷本國銀行卡消費，實現秒付，還能瞭解商品...

