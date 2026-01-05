愛爾蘭總理馬丁抵京將會晤習近平、李強 陸官媒：穩定歐中關係

愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）4日下午抵達北京，開啟對大陸為期5天的正式訪問，期間將會見大陸國家主席習近平、國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際等，並造訪上海。大陸官媒環球時報指，貿易將是馬丁此行核心議題，此外將幫助穩定歐中關係，除了傳遞歐盟關切，同時也向歐盟內部傳遞中方立場與開放信號，增進雙方理解和認同。

馬丁上次訪陸是在2023年11月，當時他擔任愛爾蘭副總理兼外交部長，他此行是愛爾蘭在任總理2012年後首度訪問大陸，也正好與南韓總統李在明4日至7日對大陸進行國是訪問同時段。

據愛爾蘭總理府發布，馬丁將首先訪問北京，預計與中方討論包括經貿在內的兩國關係、歐中關係以及共同面臨的全球挑戰。馬丁將強調有效的多邊機制對於促進和平與安全以及確保公平貿易環境的重要性。之後，他將前往上海會見上海市市長龔正，並與眾多商界領袖進行交流。

環球時報5日綜合外媒報導指出，預計愛中雙方領導人的會晤將聚焦歐中關係、全球議題以及都柏林與北京的雙邊政治和經貿關係。

貿易將是馬丁此訪的核心議題。愛爾蘭獨立報稱，大陸是愛爾蘭全球第五大貿易夥伴，且近年大陸在愛爾蘭的投資大幅增長，相關數據顯示，2023年大陸對愛爾蘭的直接投資總額達3.8億美元，增長265%，2024年又增長了172%，總額接近10.4億美元。

此外，馬丁訪華正值大陸著力加強與歐盟成員國的關係之際，同時伴隨歐洲多國領導人在歲末年初接續訪問大陸，體現出保持務實合作仍是歐中雙方都期待推動的目標。

法新社指出，愛爾蘭將於今年7月接任歐盟輪值主席國，馬丁此次訪問的核心目標之一是鞏固歐盟與中國的關係。印度「第一郵報」網站稱，隨著愛爾蘭將在今年晚些時候在歐盟政策制定中發揮更重要的作用，此次訪問也受到布魯塞爾的密切關注。預計都柏林的首要任務之一是在全球貿易局勢趨於緊張和地緣政治聯盟格局變化之際，幫助穩定歐盟與中國的關係。

報導引述中英人文交流研究中心研究員王瀚浥分析，愛爾蘭總理時隔14年再次訪陸，不僅是雙邊關係的里程碑，也是中歐關係的一塊「試金石」，可能會就中歐投資協定、綠色標準互認、數字貿易規則等議題傳遞歐盟關切，同時向歐盟內部傳遞中國的立場與開放信號，增進雙方理解和認同。

王瀚浥指出，歲末年初，多位歐洲領導人訪問大陸或計劃訪問大陸，是歐洲對華政策務實調整與再平衡的集中體現，表明歐洲主流國家願意通過高層對話，溝通管理分歧、聚焦共同利益、加強戰略合作。

據報導，在2025年底法國總統馬克宏、西班牙國王菲利佩六世訪陸後，英國首相施凱爾計畫在2026年1月底訪陸，德國總理梅爾茨預計第一季訪陸。