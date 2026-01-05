從投行看大陸／信用修復新規分析　

台商可利用4月1日即將實施的信用修復新規進行自我保護，也可對供應商、客戶等交易方進行基本的徵信調查。

常見台資企業在大陸因非惡意失信，導致企業融資授信、參與招投標、拓展商業合作等遭遇障礙。大陸發改委於2025年11月20日發佈第36號令《信用修復管理辦法》，並於2026年4月1日正式實施，以「過罰相當、分類施策」為主軸，為台資企業信用重塑打開新通道。

一、對不同失信場景進行分類

此次新規突破傳統「一刀切」模式，將企業失信信息劃分為輕微、一般、嚴重三類，並配套差異化公示期限與修復流程，方便企業採取有效修復措施。

1、對輕微失信簡化流程

針對企業高頻的小額罰款、簡易處罰、年報漏報補報等輕微失信，原則上不予公示；若確需公示則最長期限為3個月，當企業繳清罰款、補正文件後即可直接申請修復，無需等待公示期滿。

2、對一般失信明確公示期限，提交承諾即可申請修復

針對較大數額罰款、沒收非法財物等一般失信情況，新規設定3個月至1年的公示期，企業在最短公示期屆滿、完成糾正失信義務後，提交信用承諾書即可申請修復。

3、對嚴重失信保留整改後信用重塑通道

對吊銷許可證、巨額罰款等嚴重失信情形，新規設定1至3年公示期，同時明確了合規修復通道，保障徹底整改、具備持續合規能力的企業可實現信用重塑。

二、大幅簡化信用修復申請流程

流程簡化是此次新規提升效率的關鍵，大幅降低企業修復信用合規成本。新規明確了「信用大陸」為大陸統一線上入口，各地政務服務大廳設線下視窗，提供填報指導與諮詢，破解以往「多頭管理、流程分散」的問題。

審核流程上，新規確立「誰認定、誰修復」原則，企業提交申請後，平台自動推送至認定單位；認定單位3個工作日內告知受理情況，受理後7個工作日內出結果，全程可線上查詢，最快10個工作日完成修復閉環，辦理效率顯著提升，同時也明確禁止通過第三方廠商中介「有償修復」。

三、信用修復不等同「洗白」

台商須關注，信用修復不等同「洗白」。新規並未取消對嚴重失信行為的懲戒，如惡意逃債、重大安全責任事故或資料造假等，仍會面臨長期公示與聯合懲戒。信用修復機制僅適用於已糾正錯誤、具備持續合規能力的企業，不可將信用修復視為規避責任的手段。

