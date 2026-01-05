宇樹：上市工作正常推進 否認 IPO「綠色通道」遭停

快訊

經濟日報／ 記者謝守真黃雅慧／綜合報導

人形機器人成為大陸資本市場競逐標的，許多企業紛紛提出上市計畫，有消息稱，大陸官方為了讓機器人賽道降溫，喊停「杭州六小龍」之一、智能機械人製造商宇樹科技A股上市的「綠色通道」。宇樹科技回應稱，該消息與事實情況不符。

針對相關報導，科創板日報引述宇樹科技方面回應稱，該公司未涉及申請綠色通道相關事宜，目前該公司上市工作正常推進，相關進展將依法依規進行披露。

上市綠色通道是一種旨在優化審核流程、縮短上市時間機制，通過優先處理、簡化程序等方式提升效率。

新浪財經則引述投行人士表示，宇樹科技一直沒有申請過上市的綠色通道，一直是按照正常的企業上市流程在走，所以也就不存在所謂的「宇樹科技上市綠色通道被叫停」。專業人士還表示，宇樹是有名氣，但並不符合綠色通道的條件。機器人是好東西，是先進生產力，但並不是國家當前著急的要支持的東西，所以正常排隊走流程就行。

據大陸證監會官網顯示，宇樹科技去年11月已完成IPO上市輔導工作，中信證券為輔導機構。宇樹科技如果完成上市，將成為「A股人形機器人第一股」。

據人形機器人場景應用聯盟統計，2025年大陸人形機器人領域累計融資超過210起，融資總額超人民幣540億元。顯示賽道異常活躍，融資頻繁。其他機器人公司包括雲深處、樂聚機器人等已陸續開始IPO進程。

從行業情況來看，機器人企業征戰A股IPO確實不順利。2025年12月，與越疆、遨博被並稱為「協作機器人三傑」的節卡機器人便主動撤回科創板申報資料，也有機器人企業採取其他方式上市，如優必選選擇收購鋒龍股份、智元機器人收購上緯新材股份等。宇樹能否在2026年重新理順上市節奏，仍需時間給出答案。

