陸企第一樁 黑芝麻智駕晶片獲美放行

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸智駕晶片企業黑芝麻智能昨（4）日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查，獲准在全球範圍內銷售與應用。

經過近一年的技術澄清與溝通，最終成功通過美國審批，黑芝麻智能也成為大陸國內「唯一」通過此類審查的企業。

IT之家報導，通過審查標誌著A2000晶片正式進入規模化應用階段，將為高階智能駕駛的商業化落地提供核心算力支持。

據悉，華山A2000晶片基於7奈米先進製程打造，集成高性能CPU、GPU、NPU及多種專用計算晶片，實測性能媲美當前全球頂尖的智駕晶片。

該晶片支持全FP16/FP8浮點及INT4/INT8/INT16等多種精度計算，並搭配成熟的AI工具鏈BaRT，可實現從模型訓練到部署的全流程高效開發。

A2000晶片於2025年1月流片（Tape-out；設計定案）成功，且於去年CES展上首度亮相，當時號稱要以更高算力、更強性能賦能汽車產業。但也因其超高性能而受到美方審查。A2000可支持車企及第三方進行自研方案開發與部署。

成功 美國 算力

