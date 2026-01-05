立訊：代工 OpenAI 產品未生變

供應鏈傳出，OpenAI首款AI終端硬體產品原本要交由立訊精密代工，近期因非紅供應鏈考量而策略轉彎，改找鴻海獨家操刀。對此，立訊精密3日晚間公告稱，目前核心業務推進有序，按計劃正常展開，不存在影響公司正常經營與發展的異常情況。

OpenAI在去年9月被曝已與立訊精密簽署協議，共同開發消費級AI硬體設備，立訊精密將負責至少一款產品的組裝。該款設備據悉目前仍處於原型開發階段，預計能與OpenAI的人工智慧模型深度協作。

OpenAI這項神秘的AI硬體可能為一隻智慧筆，也可能是可以隨身攜帶的音頻設備，並將委外代工生產。OpenAI內部將該硬體專案命名為「Gumdrop」。

立訊精密公告標題為「對近期不實傳聞澄清說明」，內容稱，近日市場出現涉及本公司的不實傳聞，相關內容對市場認知造成干擾。