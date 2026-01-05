外幣卡購物機 北京秀水街上線

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
新安裝的Meet China機器前，外籍青年正在購物。 本報北京傳真
新安裝的Meet China機器前，外籍青年正在購物。 本報北京傳真

Meet China消費數位系統日前在北京秀水街上線。借助這塊螢幕，外國遊客可以刷本國銀行卡消費，實現秒付，還能瞭解商品背後的故事，解決他們「看不懂、選不清、付不順」的痛點。

秀水大廈一樓大廳，添置了兩台類似ATM機的設備，這是新安裝的Meet China入境旅遊自助消費系統，幾名棕髮的外籍青年正好奇地在嘗試。

在「禮物」頁面中，阿爾巴尼亞的小夥子亨利看中了一隻兔兒爺。點擊「購買」後，直接刷他的本國銀行卡，就完成了秒級支付。隨著清脆的「叮」聲，支付完成，機器吐出來了一張小票。「買東西太絲滑了！」他拿著小票，隨後就去商店核銷、領取商品了。

Meet China入境旅遊自助消費系統除了能解決外籍人士可能遇到的「花錢難」問題，還能解決語言障礙。機器可以在10種語言之間切換，並講述北京烤鴨、兔兒爺的故事。對於食物，還能介紹具體的營養和過敏成分。選品決策層面，平臺推出「北京必買伴手禮」「非遺體驗套餐」等，降低了顧客的選擇成本。

CBD國際集團相關負責人介紹，北京朝陽區外企雲集、使館林立，秀水街更是外國人必打卡地，因此選擇率先在這裡安裝Meet China系統。之後計畫向王府井、前門、中關村等北京重點商圈及文旅地標拓展。

