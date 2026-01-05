超碳1號發電機組 貴州投運

日前，全球首台商用超臨界二氧化碳發電機組「超碳1號」，在貴州六盤水順利並網商運，標誌著大陸在這一全球能源戰略性前沿技術領域率先實現了從實驗室到市場的關鍵跨越。

一直以來，傳統蒸汽機組靠水蒸氣推動葉輪，「燒開水」的發電模式延續了兩個世紀。而「超碳1號」則顛覆了這種傳統，首次把二氧化碳作為迴圈工質，當溫度高於31℃、壓力超過73個大氣壓，二氧化碳進入超臨界狀態，兼具液體高密度與氣體低粘度，無需相變即可完成能量轉換，系統熱損大幅降低，發電效率顯著提升。

據瞭解，該項目的壓氣機、透平機、電動機、發電機等核心部件，均由總部位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東方汽輪機）、東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製，為這場技術革命注入了強勁動力。

「如果說蒸汽機組是普通轎車，超臨界二氧化碳就是能源超級跑車。」東方汽輪機研發中心副主任唐濤形象地比喻道：「壓氣機的近臨界高效壓縮與透平機的先進通流技術協同發力，讓餘熱利用率實現大幅提升。」

業內人士表示，該專案的成功不僅是1台機組的投運，更意味著發電模式、設備形態、電廠工藝的全面顛覆。依託已形成的全自產化產業鏈，超臨界二氧化碳發電具備全面工程應用條件，將為大陸乃至全球高耗能行業綠色轉型提供解決方案。