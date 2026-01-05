雷軍直播拆小米汽車 化解用料質疑

大陸消費電子巨頭小米集團創始人兼董事長雷軍3日在2026年的首場直播中，針對小米汽車提出今年全年將交付55萬輛的銷售目標。雷軍表示，今年會將更多精力放汽車上，交付目標既不能太高也不能太低，希望2026年底能夠超越這個成績。

雷軍原計畫跨年直播，但因感冒推遲至3日，直播時長超4小時，在開播半小時後觀看人數突破100萬人。

雷軍在直播中坦言，2026年挑戰肯定不會少，也不會容易。對於規畫，他稱，小米將聚焦在3點，一是堅持技術研發，未來5年至少會投入人民幣2000億元；二是加大對大模型投入；三是堅持為用戶打造人車家全生態的體驗，把產品做到極致。

直播一大亮點是現場直播工程師拆車小米YU7，以此回應外界對造車用料的質疑。歷時3小時的拆解流程分為拆卸四門兩蓋、移除內外飾、拆解底盤與三電系統、拆解前艙熱管理及線束4個步驟，最終將車輛還原為「白車身」狀態。

談及造車行業生態與產品評價時，雷軍提到，公平對比應建立在同一檔次基礎上，將20至30萬的小米汽車與100至200萬的車型對標並不合理，歡迎博主拆車評測，但希望大家基於真實體驗發聲，若對設計、用料有質疑，願提供溝通解釋機會。

直播中也透露小米汽車相關數據：小米汽車工廠投產以來約20個月交付50萬輛車，去年12月單月交付更首度突破5萬輛。作為首款SUV車型的YU7表現亮眼，上市半年交付超15萬輛，是SU7同期交付量的2.3倍。

此外，小米汽車已在大陸全國開設477家門店，覆蓋138個城市；服務網點264家，覆蓋151個城市。2025年小米汽車亦庄工廠全年接待13萬人參觀，成為當地新網紅打卡地。此外，小米還完成了為一萬人免費提供高階駕駛培訓的目標，實際培訓人數達10620人，人均成本超過人民幣2000元。