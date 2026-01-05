元旦3天 鐵路運量超4800萬人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸元旦三天連假結束，中國國家鐵路集團有限公司統計，2026年元旦假期（1月1日至1月3日），全國鐵路累計發送旅客4808.7萬人次。其中，1月1日，全國鐵路發送旅客1856萬人次，運輸安全平穩有序。

國鐵集團客運中心相關負責人表示，元旦假期運輸期間，鐵路部門加大客運供給，2025年底新開通的西安至延安高鐵、包頭至銀川高鐵包頭至惠農段、滬渝蓉沿江高鐵武漢至宜昌段和合肥西站等新線新站能力，統籌調度高鐵和普速運力資源。

各地鐵路部門強化路地聯動和安全保障，保障旅客平安有序出行。國鐵鄭州局推出「高鐵+」系列服務，旅客憑鄭州東站、開封北站等車站2日內到達的車票，即可享受清明上河園、開封府等5大景區購票優惠。國鐵成都局與南方電網貴陽供電局緊密協作，對涉及鐵路交通運輸的輸電線路統一安裝覆冰預警裝置，24小時監測線路覆冰情況，保障鐵路運輸用電安全。

國鐵武漢局在襄荊高鐵上開行13對旅客列車、在滬渝蓉沿江高鐵武宜段開行29對列車，開行「漢口至漢口」環線列車2對，極大方便沿線人民群眾出行。

高鐵 元旦

延伸閱讀

被指過度擴張 中國2025年鐵路投資仍達4兆創新高

印度發表最新一代寢台列車 內裝設置現代、舒適

墨西哥跨洋鐵路列車載250人出軌 至少13死98傷

貫穿新疆天山 世界最長高速公路隧道通車

相關新聞

陸去年鐵路投資逾4兆 創新高

中國大陸國家鐵路集團4日召開2026年工作會議發布訊息稱，2025年大陸全國鐵路完成固定資產投資人民幣9015億元（約4...

元旦3天 鐵路運量超4800萬人次

大陸元旦三天連假結束，中國國家鐵路集團有限公司統計，2026年元旦假期（1月1日至1月3日），全國鐵路累計發送旅客480...

陸車再掀價格戰 BMW降24%

2026年新開張中國汽車業再掀價格戰。據媒體統計，迄今有16個品牌發布1月限時促銷政策，當中德國豪車品牌寶馬（BMW）對...

雷軍直播拆小米汽車 化解用料質疑

大陸消費電子巨頭小米集團創始人兼董事長雷軍3日在2026年的首場直播中，針對小米汽車提出今年全年將交付55萬輛的銷售目標...

超碳1號發電機組 貴州投運

日前，全球首台商用超臨界二氧化碳發電機組「超碳1號」，在貴州六盤水順利並網商運，標誌著大陸在這一全球能源戰略性前沿技術領...

外幣卡購物機 北京秀水街上線

Meet China消費數位系統日前在北京秀水街上線。借助這塊螢幕，外國遊客可以刷本國銀行卡消費，實現秒付，還能瞭解商品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。