元旦3天 鐵路運量超4800萬人次

大陸元旦三天連假結束，中國國家鐵路集團有限公司統計，2026年元旦假期（1月1日至1月3日），全國鐵路累計發送旅客4808.7萬人次。其中，1月1日，全國鐵路發送旅客1856萬人次，運輸安全平穩有序。

國鐵集團客運中心相關負責人表示，元旦假期運輸期間，鐵路部門加大客運供給，2025年底新開通的西安至延安高鐵、包頭至銀川高鐵包頭至惠農段、滬渝蓉沿江高鐵武漢至宜昌段和合肥西站等新線新站能力，統籌調度高鐵和普速運力資源。

各地鐵路部門強化路地聯動和安全保障，保障旅客平安有序出行。國鐵鄭州局推出「高鐵+」系列服務，旅客憑鄭州東站、開封北站等車站2日內到達的車票，即可享受清明上河園、開封府等5大景區購票優惠。國鐵成都局與南方電網貴陽供電局緊密協作，對涉及鐵路交通運輸的輸電線路統一安裝覆冰預警裝置，24小時監測線路覆冰情況，保障鐵路運輸用電安全。

國鐵武漢局在襄荊高鐵上開行13對旅客列車、在滬渝蓉沿江高鐵武宜段開行29對列車，開行「漢口至漢口」環線列車2對，極大方便沿線人民群眾出行。