陸去年鐵路投資逾4兆 創新高

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸積極推進鐵路建設。圖為興建中的天津至山東高鐵東營黃河公鐵大橋。（新華社）
大陸積極推進鐵路建設。圖為興建中的天津至山東高鐵東營黃河公鐵大橋。（新華社）

中國大陸國家鐵路集團4日召開2026年工作會議發布訊息稱，2025年大陸全國鐵路完成固定資產投資人民幣9015億元（約4.05兆台幣），年增6%。鐵路固定資產投資達到歷史新高，顯示鐵路投資拉動作用明顯。

第一財經報導，前述會議上還指出，2025年大陸全國共投產新線3109公里，其中高鐵2862公里。全國鐵路營業里程達到16.5萬公里。

國鐵數據顯示，2025年大陸國家鐵路完成旅客發送量42.55億人次、年增4.2%，高峰日發送旅客達2313.2萬人次，再創歷史新高；貨運上，完成貨物發送量40.66億噸、年增2.1%，連續9年實現增長，單日裝車首次突破20萬車。

央視報導，「十五五」（2026年至2030年）期間，國鐵集團將進一步推進鐵路網建設。到2030年，中國鐵路營業里程達到18萬公里左右，其中高鐵6萬公里左右，複線率和電氣化率分別達到64%和78%。

具體到2026年目標，大陸國鐵指出，2026年國鐵集團將高質量推進國家重點工程，力爭完成基建投資5200億元，投產新線2000公里以上；國家鐵路2026年預計完成旅客發送量44.02億人次、貨物發送量41.3億噸。2026年，國鐵集團將研究形成成渝中線等試驗方案，完成CR450動車組運用考核和設計定型，推進時速400公里高速鐵路基礎設施關鍵技術成果試驗驗證。

資產 高鐵

延伸閱讀

被指過度擴張 中國2025年鐵路投資仍達4兆創新高

印度發表最新一代寢台列車 內裝設置現代、舒適

墨西哥跨洋鐵路列車載250人出軌 至少13死98傷

貫穿新疆天山 世界最長高速公路隧道通車

相關新聞

陸去年鐵路投資逾4兆 創新高

中國大陸國家鐵路集團4日召開2026年工作會議發布訊息稱，2025年大陸全國鐵路完成固定資產投資人民幣9015億元（約4...

元旦3天 鐵路運量超4800萬人次

大陸元旦三天連假結束，中國國家鐵路集團有限公司統計，2026年元旦假期（1月1日至1月3日），全國鐵路累計發送旅客480...

陸車再掀價格戰 BMW降24%

2026年新開張中國汽車業再掀價格戰。據媒體統計，迄今有16個品牌發布1月限時促銷政策，當中德國豪車品牌寶馬（BMW）對...

雷軍直播拆小米汽車 化解用料質疑

大陸消費電子巨頭小米集團創始人兼董事長雷軍3日在2026年的首場直播中，針對小米汽車提出今年全年將交付55萬輛的銷售目標...

超碳1號發電機組 貴州投運

日前，全球首台商用超臨界二氧化碳發電機組「超碳1號」，在貴州六盤水順利並網商運，標誌著大陸在這一全球能源戰略性前沿技術領...

外幣卡購物機 北京秀水街上線

Meet China消費數位系統日前在北京秀水街上線。借助這塊螢幕，外國遊客可以刷本國銀行卡消費，實現秒付，還能瞭解商品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。