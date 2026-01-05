陸去年鐵路投資逾4兆 創新高

中國大陸國家鐵路集團4日召開2026年工作會議發布訊息稱，2025年大陸全國鐵路完成固定資產投資人民幣9015億元（約4.05兆台幣），年增6%。鐵路固定資產投資達到歷史新高，顯示鐵路投資拉動作用明顯。

第一財經報導，前述會議上還指出，2025年大陸全國共投產新線3109公里，其中高鐵2862公里。全國鐵路營業里程達到16.5萬公里。

國鐵數據顯示，2025年大陸國家鐵路完成旅客發送量42.55億人次、年增4.2%，高峰日發送旅客達2313.2萬人次，再創歷史新高；貨運上，完成貨物發送量40.66億噸、年增2.1%，連續9年實現增長，單日裝車首次突破20萬車。

央視報導，「十五五」（2026年至2030年）期間，國鐵集團將進一步推進鐵路網建設。到2030年，中國鐵路營業里程達到18萬公里左右，其中高鐵6萬公里左右，複線率和電氣化率分別達到64%和78%。

具體到2026年目標，大陸國鐵指出，2026年國鐵集團將高質量推進國家重點工程，力爭完成基建投資5200億元，投產新線2000公里以上；國家鐵路2026年預計完成旅客發送量44.02億人次、貨物發送量41.3億噸。2026年，國鐵集團將研究形成成渝中線等試驗方案，完成CR450動車組運用考核和設計定型，推進時速400公里高速鐵路基礎設施關鍵技術成果試驗驗證。