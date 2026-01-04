快訊

北一女師班群轉發蔣萬安演講惹議 教育局還原始末：尊重教學自主

陸低空經濟升溫 上海估三年內核心產業規模逾3,500億元

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海市政府4日印發《上海市關於鏈接長三角加快建設低空經濟先進製造業集群的若干措施》，明確提出到2028年上海低空經濟核心產業規模將達到約人民幣800億元（約新台幣3,588億元）。圖為與上海外灘遙遙相望的陸家嘴金融區。記者謝守真／攝影
上海市政府4日印發《上海市關於鏈接長三角加快建設低空經濟先進製造業集群的若干措施》，明確提出到2028年上海低空經濟核心產業規模將達到約人民幣800億元（約新台幣3,588億元）。圖為與上海外灘遙遙相望的陸家嘴金融區。記者謝守真／攝影

大陸低空經濟市場在政策助推下熱度持續升溫。為加快發展，上海市政府1月4日印發《上海市關於鏈接長三角加快建設低空經濟先進製造業集群的若干措施》（簡稱措施），明確提出到2028年，上海低空經濟核心產業規模將達到約人民幣800億元（下同，約新台幣3,588億元），形成低空新型航空器完整產業鏈體系。

科創板日報指出，上述由上海所發布的措施要求，編制發布低空基礎設施建設方案，強化土地及資金要素保障，逐步推進符合新型航空器需求的大型專業化起降場址、低空智慧網聯系統等綜合性基礎設施建設，並鼓勵社會資本參與。

而為加快建設「世界eVTOL之都」，該措施還提出，培育及引進10家eVTOL、工業級無人機、新能源通航飛機等整機領軍企業，形成超500架新型航空器批量化製造能力。同時，對技術創新度高、產業化貢獻突出的整機生產項目，最高可給予1億元支持，並引導低空產業基金聯動社會資本提供股權投資。

至於技術層面，措施明確支持復合翼、傾轉旋翼及涵道翼eVTOL研發路線。國泰海通證券研報指出，目前大陸國內無人機企業技術路線分化明顯，縱列雙旋翼（如聯合飛機）、傾轉旋翼（如R6000）、復合翼（如遠度ZT-120V）等構型並行發展，而海外技術多已收斂至傾轉旋翼。

此外，措施還稱，鼓勵企業加大新能源動力系統、飛行控制系統、複合材料、通導監一體化、偵測反制、顯控空管等領域攻關，對產業化落地項目最高支持5,000萬元。

值得注意的是，在場景應用上，大陸低空經濟目前已在多地展開實踐。央視網提到，江西省建立統一低空氣象數據共享平台及低空經濟綜合服務平台，實現民航干線機場、通航機場與通航企業的互聯互通；同時，透過無人機物流、低空旅遊、城市治理及應急救援等多元場景，低空經濟正在逐步形成完整運行網絡。

據中國民航局預測，2025年中國低空經濟市場規模將達1.5兆元，2030年有望突破人民幣2兆元，而到2035年則有望突破3.5兆元。

華創證券分析，在低空競技領域，中美企業最具競爭力，大陸企業在eVTOL領域處於全球領先梯隊，官方大力推動低空經濟發展下，預料「未來在全球巨大市場中，中美有望占據主導地位。」

經濟發展 上海 規模

延伸閱讀

CIA無人機全天候監控 委內瑞拉內線促馬杜洛落網

台南永康火警濃煙竄 無人機消防機器人均出動控制火勢

馬杜洛夫婦遭逮 川普：美國軍艦帶往紐約

無人機反制系統 漢翔、雷虎、為升等瞄準未來兆元商機

相關新聞

陸元旦國內遊達1.42億人次 總花費逾3800億元

為振內需，大陸官方自上自下把握假期推出促消費措施，隨著元旦假期結束，各項成績出爐，大陸文旅部4日公布2026年元旦假期文...

通過美國審查！陸智駕晶片黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

大陸智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查...

輝達黃仁勳：未來2年與聯想AI合作規模或再擴大5倍

輝達執行長黃仁勳與大陸個人電腦巨頭聯想集團執行長楊元慶3日晚間展開一場對談，內容涉及AI的發展趨勢、雙方的合作歷程以及未...

陸低空經濟升溫 上海估三年內核心產業規模逾3,500億元

大陸低空經濟市場在政策助推下熱度持續升溫。為加快發展，上海市政府1月4日印發《上海市關於鏈接長三角加快建設低空經濟先進製...

陸版AI功能灰測傳聞發酵 蘋果出面澄清還未正式上線

美國蘋果公司的大陸「國行版」（國際品牌為中國市場定制生產的產品）AI功能近日再傳新消息。紅星新聞指出，近日網路上盛傳蘋果...

機器人產業過熱官方降溫 宇樹科技IPO綠色通道遭喊停

人形機器人成為大陸資本市場競逐標的，許多機器人企業紛提出上市計劃，有消息稱，大陸官方為了讓機器人賽道降溫，喊停宇樹科技A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。