綠營立委提案修兩岸條例 國台辦：法理台獨將予以迎頭痛擊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華。（新華社）
民進黨籍立委提案修改台灣地區現行「兩岸人民關係條例」，用「台灣與中華人民共和國」定位兩岸關係，並刪除原條文中「國家統一前」字眼。大陸國台辦發言人陳斌華表示，這是赤裸裸推動「法理台獨」，破壞台海折地區和平穩定，大陸將採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

據長安街知事公眾號，陳斌華表示，我們高度關注有關動向。該提案罔顧台灣社會主流民意和台灣同胞平安福祉，公然挑戰台灣是中國一部分的歷史和法理事實，妄圖改變世界上只有一個中國、大陸和台灣同屬一個中國的台海現狀，赤裸裸推動「法理台獨」，蓄意升高兩岸緊張局勢，破壞台海折地區和平穩定，用心險惡，性質惡劣，充分說明賴清德當局和民進黨是不折不扣的「和平破壞者」「危機製造者」「戰爭煽動者」。

他表示，「台獨」意味著戰爭，是死路、是絕路。我們有充分信心和足夠能力粉碎任何形式的「法理台獨」圖謀，絕不允許「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去！

陳斌華指出，歷史已經並將繼續證明，搞「台獨」分裂絕沒有好下場，只會一敗塗地。如果「台獨」分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，我們必將依據大陸《反分裂國家法》，採取斷然措施，予以迎頭痛擊。希望廣大台灣同胞認清「台獨」邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂活動，同我們一道維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。

