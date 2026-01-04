通過美國審查！陸智駕晶片黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

大陸智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查，獲准在全球範圍內銷售與應用。經過近一年的技術澄清與溝通，最終成功通過審批，黑芝麻智能也成為大陸國內「唯一」通過此類審查的企業。

IT之家報導，通過審查標誌著A2000晶片正式進入規模化應用階段，將為高階智能駕駛的商業化落地提供核心算力支持。

據悉，華山A2000晶片基於7nm先進工藝打造，集成高性能 CPU、GPU、NPU 及多種專用計算單元，實測性能媲美當前全球頂尖的智駕晶片。該晶片支持全 FP16/FP8 浮點及 INT4/INT8/INT16 等多種精度計算，並搭配成熟的 AI 工具鏈 BaRT，可實現從模型訓練到部署的全流程高效開發。

A2000晶片於2025年1月流片成功，且於去年CES展上首度亮相，當時號稱要以更高算力、更強性能賦能汽車產業。但也因其超高性能而受到美方審查。

此外，A2000可支持車企及第三方進行自研方案的開發與部署。黑芝麻智能表示，將持續與產業夥伴深化合作，加速 A2000 在整車項目中的量產應用，共同推動智能駕駛技術向更高階、更普惠的方向發展。