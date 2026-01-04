快訊

賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

陸版AI功能灰測傳聞發酵 蘋果出面澄清還未正式上線

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國蘋果公司的大陸「國行版」（國際品牌為中國市場定制生產的產品）AI功能近日再傳新消息。紅星新聞指出，近日網路上盛傳蘋果已在大陸啟動國行版iPhone的AI功能測試引發市場關注。對此，蘋果技術顧問澄清，蘋果智能（Apple Intelligence）相關功能目前尚未在大陸正式上線。

界面新聞報導，1月4日，大陸多位科技部落客及用戶爆料稱，部分大陸的「國行版」iPhone在升級至特定系統版本後，出現「Apple智能與Siri」相關功能入口，桌面新增「圖樂園」等AI應用圖示。不過，實際測試顯示，相關功能限制明顯，包括AirPods即時翻譯等核心功能仍尚未啟用。

針對上述情況，有蘋果技術顧問表示，目前官方並未接獲任何「國行版」AI功能上線的通知。該名技術顧問指，若用戶希望體驗包含AI在內的新功能測試版本，可加入蘋果Beta版軟體計畫。他並稱，蘋果所有新功能均須經過測試後，才會正式上線，建議可隨時關注相關測試內容是否有更新。

21世紀經濟報導則提到，另有蘋果的技術顧問回應稱，截至1月4日，蘋果智能仍未正式在大陸上線，後續若有進一步進展，將透過蘋果官網發布相關資訊。該明人士同時說明，由於AI算法對硬體要求較高，目前僅iPhone 15 Pro及更新機型具備支援條件，iPhone 15的硬體尚未達標。他還提醒，部分用戶透過第三方軟體繞過系統限制、強行開啟AI功能，可能對資金及帳號安全造成風險。

另，紅星新聞指，iOS系統並不存在所謂「灰度測試」機制，新功能通常僅會先於測試版系統中推出，待穩定後才會在正式版系統上線，因此在大陸網上流傳的「國行版AI已開啟灰測」說法可信度並不高，個別用戶收到相關提醒，更可能與此前使用第三方工具強行開啟AI功能有關。

報導並稱，從蘋果官網顯示，蘋果智能目前僅支援iPhone 15 Pro系列及後續機型。早在2025年11月底，蘋果官網就曾上線過國行版蘋果智能「分享正式投訴」頁面。

據悉，蘋果智能為蘋果自行開發的人工智慧技術。去年5月，美國知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）曾指，蘋果AI有望在iOS 18.6系統中於大陸啟用部分功能，並由阿里巴巴與百度提供相關技術支援。去年10月，蘋果執行長庫克訪問上海時也曾稱，蘋果智能正努力進入大陸市場，相關功能仍需完成具體的監管流程。

古爾曼隨後又透露，蘋果原計畫於2025年在大陸市場推出的AI功能仍未兌現，且上線時程再度延後，主因包括工程問題與模型效能不足，使得在大陸市場的部署更加複雜。

圖為蘋果上海靜安店（Apple静安）是全球第二大、亞洲最大的蘋果旗艦店。記者謝守真／攝影
圖為蘋果上海靜安店（Apple静安）是全球第二大、亞洲最大的蘋果旗艦店。記者謝守真／攝影

相關新聞

陸元旦國內遊達1.42億人次 總花費逾3800億元

為振內需，大陸官方自上自下把握假期推出促消費措施，隨著元旦假期結束，各項成績出爐，大陸文旅部4日公布2026年元旦假期文...

輝達黃仁勳：未來2年與聯想AI合作規模或再擴大5倍

輝達執行長黃仁勳與大陸個人電腦巨頭聯想集團執行長楊元慶3日晚間展開一場對談，內容涉及AI的發展趨勢、雙方的合作歷程以及未...

通過美國審查！陸智駕晶片黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

大陸智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查...

陸版AI功能灰測傳聞發酵 蘋果出面澄清還未正式上線

機器人產業過熱官方降溫 宇樹科技IPO綠色通道遭喊停

人形機器人成為大陸資本市場競逐標的，許多機器人企業紛提出上市計劃，有消息稱，大陸官方為了讓機器人賽道降溫，喊停宇樹科技A...

可望比SpaceX早一步上市？ 陸藍箭航天IPO申請獲受理

大陸商業火箭企業藍箭航天科創板IPO申請近期正式獲受理，該公司的招股書和詳細經營數據也首次公開。如果成功上市，藍箭航天將...

