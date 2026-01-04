機器人產業過熱官方降溫 宇樹科技IPO綠色通道遭喊停

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方為了讓機器人賽道降溫，喊停宇樹科技A股上市的「綠色通道」。圖為宇樹科技人形機器人進紐約證交所大廳畫面。（路透）
人形機器人成為大陸資本市場競逐標的，許多機器人企業紛提出上市計劃，有消息稱，大陸官方為了讓機器人賽道降溫，喊停宇樹科技A股上市的綠色通道，但不代表宇樹科技上市叫停。宇樹科技也確認該訊息。

上市「綠色通道」是一種旨在優化審核流程、縮短上市時間的機制，通過優先處理、簡化程序等方式提升效率。

網易科技引述相關人士說法指出，宇樹科技A股上市的綠色通道被叫停，「國家希望能夠機器人賽道降降溫，泡沫太大了。」該名人士透露，宇樹科技完全符合上市資格，排隊上市，走自然流程就好了。封面新聞報導，宇樹科技方面確認了此消息。

據大陸證監會官網顯示，宇樹科技去年11月已完成IPO上市輔導工作。公告顯示，宇樹科技擬申請在大陸境內IPO，中信證券為輔導機構。宇樹科技如果完成上市，將成為「A股人形機器人第一股」。

據人形機器人場景應用聯盟統計，2025年中國大陸人形機器人領域累計融資已超過210起，融資總額超人民幣540億元。顯示賽道異常活躍，融資頻繁。其他機器人公司包括雲深處、樂聚機器人等已經陸續開始IPO進程；此外，也有機器人企業採取其他方式上市，如優必選選擇收購鋒龍股份、智元機器人收購上緯新材股份等。

人形機器人 綠色 IPO

