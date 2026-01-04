可望比SpaceX早一步上市？ 陸藍箭航天IPO申請獲受理

大陸商業火箭企業藍箭航天科創板IPO申請近期正式獲受理，該公司的招股書和詳細經營數據也首次公開。如果成功上市，藍箭航天將成為中國商業火箭第一股，可望比馬斯克的SpaceX領先一步上市。

上交所在去年12月31日發布前述資訊。據悉，藍箭航天上市輔導始於2025年7月29日，其上市進程在目前已披露IPO輔導的五家商業火箭企業中走得最快。從輔導到IPO受理、招股書披露，藍箭僅用了156天。其他四家商業火箭企業包括中科宇航、天兵科技、星河動力、星際榮耀等也正在尋求登陸資本市場。

藍箭航天成立於2015年，為大陸國內最早成立的民營商業火箭企業之一，其在大陸國內率先完成了基於不鏽鋼箭體與液氧甲烷動力系統的重複使用運載火箭關鍵技術攻關。該公司計劃募資人民幣75億元，其中27.7億元用於可重複使用火箭產能提升項目，47.3億元用於可重複使用火箭技術提升項目。

從股東結構來看，藍箭航天創始人、董事長張昌武控制的個人持股平台星瀚信息，直接持有藍箭航天7.9548%股份，是該公司第一大股東。其他股東還包括青島海金、無錫產發、蕪湖博霖、馬鞍山領銜以及國家製造業轉型基金等。

招股書顯示，藍箭航天朱雀二號系列中型液氧甲烷運載火箭，已成為大陸民營商業航天領域首款進入量產及商用的液體燃料火箭；朱雀三號中大型液氧甲烷可重複使用運載火箭首飛成功入軌，成為中國首枚發射且入軌成功的可重複使用運載火箭，未來將滿足低成本、大運力、高頻次的商業航天需求。朱雀三號遙一運載火箭在東風商業航天創新試驗區發射升空，火箭二級進入預定軌道，但一級回收試驗失敗。

從營收狀況來看，藍箭航天至今未曾盈利。招股書顯示，2022年至2024年以及去年上半年，該公司分別虧損人民幣8.04億元、11.87億元、8.76億元以及5.97億元。換言之，三年半時間裡，藍箭航天累計虧損額近人民幣35億元。

不過，從財務數據看，藍箭航天當前負債率仍維持在較低水準。2022年至2024年及2025年上半年，其合併報表負債率分別為23.8%、35.97%、31.79%以及40.36%，若以母公司口徑計算，負債率更低。

隨著Starlink （星鏈）衛星網路計畫在2025年貢獻公司近七成營收，更已具備穩定的獲利能力，SpaceX鎖定在2026年下半年IPO，目標估值高達1.5兆美元，預計成為美國資本市場大事。