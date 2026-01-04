陸元旦國內遊達1.42億人次 總花費逾3800億元

為振內需，大陸官方自上自下把握假期推出促消費措施，隨著元旦假期結束，各項成績出爐，大陸文旅部4日公布2026年元旦假期文化和旅遊市場情況。元旦假期3天，大陸全國國內出遊1.42億人次，國內出遊總花費人民幣847.89億元（約新台幣3,816億元）。

中國大陸今年元旦調休後，1月1至3日連放三天，1月4日（周日）上班。大陸交通運輸部數據顯示，元旦假期期間，預計全社會跨區域人員流動量累計5.9億人次，日均1.98億人次，年增19.5%。

另據大陸國家移民管理局通報，今年元旦假期全國邊檢機關共計保障661.5萬人次中外人員出入境，日均220.5萬人次，較去年同期增長28.6%；單日出入境通關最高峰出現在1月1日，達226.5萬人次。入境外國人中，適用免簽政策入境29.2萬人次，較去年同期增長35.8%。

央視報導，文旅部稱，各地文旅活動豐富多彩，居民出遊意願增強，助推歲末年初市場持續升溫。冬季特色供給豐富，冰雪遊、避寒遊、跨年遊人氣旺盛，短途出遊成為主流，城市本地休閒、近程旅遊和周邊游熱度高。

在電影票房上，根據燈塔專業版數據，截至1月3日21時，元旦檔（1月1日—1月3日）總票房達人民幣7.36億元，觀影人次達到1,857.3萬。帶動元旦檔大盤的主力還是《瘋狂動物城2》（台灣譯《動物方城市2》）和《阿凡達3》兩部「老片」。兩部影片在檔期內的累計票房佔比超過了55%

大陸各地城市陸續公布元旦假期消費成績，據消費市場大數據實驗室（上海）數據，元旦期間（1月1日—2日），上海日均消費金額人民幣122.0億元，相較去年元旦（1月1日）增長2.5%。其中，線下日均消費金額人民幣64.9億元，與去年持平。線上日均消費金額人民幣57.1億元，年增5.5%。監測全市35個重點商圈的日均客流639.9萬人次，年增5.4%。

廣州市1-3日全市消費比去年同期增長15.7%。其中，飲料、通訊器材、化妝品、服裝等年增勢顯著，分別達110%、85.6%、55.4%和18.9%。餐飲業增長18.9%。

今年元旦是海南自貿港全島封關運作後的首個假期，據統計，元旦假期前兩日，海口海關共監管海南離島免稅銷售30.7萬件，年增48.3%；購物人數達6.5萬人次，年增60.9%；購物金額達5.05億元，同比增長121.5%。

攜程3日發布元旦旅行報告顯示，文旅消費熱潮全面點燃，國內景區門票預訂量年增長超4倍，入境遊相關預訂亦大幅提升；飛豬發布「2026元旦假期出遊快報」顯示，元旦假期，消費者出遊意願與消費力雙雙提升：人均購買件數年增超20%、人均消費金額年增超30%。