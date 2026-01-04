創歷史新高！陸2025年鐵路投資逾4兆元

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
2025年大陸全國鐵路完成固定資產投資人民幣9,015億元。圖為津濰高鐵（天津—山東濰坊）黃河公鐵大橋於2025年12月31日順利合龍畫面。（新華社）
中國大陸國家鐵路集團4日在2026年工作會議發布訊息稱，2025年大陸全國鐵路完成固定資產投資人民幣9,015億元（約新台幣4.05兆元），年增6%。鐵路固定資產投資達到歷史新高，顯示鐵路投資拉動作用明顯。

第一財經報導，前述會議上還指出，2025年大陸全國共投產新線3,109公里，其中高鐵2,862公里。大陸全國鐵路營業里程已達到16.5萬公里。

作為對比，「十四五」前四年（2021年至2024年），大陸鐵路固定資產投資分別完成人民幣7,489億元、7,109億元、7,645億元和8,506億元。「十三五」期間（2016年至2020年），大陸鐵路固定資產投資分別完成人民幣8,015億元、8,010億元、8,028億元、8,029億元和7,819億元。

國鐵數據顯示，2025年大陸國家鐵路完成旅客發送量42.55億人次、年增4.2%，高峰日發送旅客達2,313.2萬人次，再創歷史新高；貨運上，完成貨物發送量40.66億噸、年增2.1%，連續九年實現增長，單日裝車首次突破20萬車。

央視報導，「十五五」（2026年至2030年）期間，國鐵集團將進一步推進鐵路網建設。到2030年，中國鐵路營業里程達到18萬公里左右，其中高鐵6萬公里左右。

針對2026年目標，大陸國鐵指出，2026年國鐵集團將高質量推進國家重點工程，力爭完成基建投資5,200億元，投產新線2,000公里以上；國家鐵路2026年預計完成旅客發送量44.02億人次、貨物發送量41.3億噸。2026年，國鐵集團將研究形成成渝中線等試驗方案，完成CR450動車組運用考核和設計定型，推進時速400公里高速鐵路基礎設施關鍵技術成果試驗驗證。

不過中國大陸鐵路投資長期以來也被質疑負債過高，據國鐵集團去年8月發布的半年報，截至去年上半年，國鐵集團總負債已達人民幣6.19兆元，負債率為62.84%。

