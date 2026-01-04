代工OpenAI產品生變？立訊精密緊急澄清

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
蘋果供應鏈立訊精密3日晚間針對OpenAI業務生變傳聞作出緊急澄清。（圖／取自立訊精密官方網站）

近期有供應鏈消息傳出，OpenAI首款AI終端硬體產品原本要交由「紅色供應鏈」指標廠立訊精密代工，近期因非紅供應鏈考量而策略轉彎，改找鴻海獨家操刀。對此，立訊精密3日晚間稱，目前核心業務推進有序，按計劃正常開展，不存在影響公司正常經營與發展的異常情況。

OpenAI在去年9月被曝已與立訊精密簽署協議，共同開發消費級AI硬體設備，立訊精密將負責至少一款產品的組裝。該款設備據悉目前仍處於原型開發階段，預計能與OpenAI的人工智能模型深度協作。受前述消息激勵，當時立訊精密總市值一度突破人民幣5,000億元。

OpenAI這項神秘的AI硬體可能為一隻智慧筆，也可能是可以隨身攜帶的音頻設備，並將委外代工生產。OpenAI內部將該硬體專案命名為「Gumdrop」。

立訊精密公告標題為「對近期不實傳聞的澄清說明」，內容稱，近日市場上出現涉及本公司的不實傳聞，相關內容對市場認知造成干擾。同時表示，「對於任何捏造事實、散布謠言、惡意損害公司聲譽的行為，公司將依法保留追究相關法律責任的權利。」

在澄清聲明中，立訊精密也再度強調自身產品優勢，指其長期深耕高端消費電子與智能終端領域，具備多品類零部件的垂直整合能力、成熟的產品工程與量產經驗，以及覆蓋多區域的全球化產能布局，能夠為不同類型客戶提供穩定、靈活且高品質的製造與供應支持。相關能力與布局亦已獲得產業鏈長期驗證。

立訊精密表示，在通訊算力領域，公司布局電連接、光連接、熱管理和電源管理四大產品線，以技術為導向，應用一代、開發一代、預研一代，結合強大的可落地性解決方案，目前與全球頭部客戶業務合作如預期進展。

立訊精密最新發布2025年第三季報告顯示，當季營收為人民幣964.11億元，年增31.03%；淨利潤為人民幣48.74億元，年增32.49%。前三季公司實現營收人民幣2,209.15億元，年增24.69%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣115.18億元，年增26.92%。

立訊精密 人民幣 OpenAI

