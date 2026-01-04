雷軍：2026年挑戰不少 盼小米汽車年銷售達55萬輛

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
雷軍。(取材自上觀新聞)
大陸消費電子巨頭小米集團創始人兼董事長雷軍3日在2026年的首場直播中，針對小米汽車提出今年全年將交付55萬輛的銷售目標。雷軍表示，今年會將更多的精力放在汽車上，交付目標既不能太高也不能太低，希望2026年底能夠超越這個成績。

雷軍原計劃跨年直播，但因感冒推遲至三日，該直播時長超四小時，在開播半小時後觀看人數突破100萬人。

雷軍在直播中坦言，2026年挑戰肯定不會少，也不會容易。對於規劃，他稱，小米將聚焦在三點，一是堅持技術研發，未來五年，至少會投入人民幣2,000億元；二是加大對大模型的投入；三是堅持為用戶打造人車家全生態的體驗，把產品做到極致。

直播一大亮點是現場直播工程師拆車小米YU7，以此回應外界對造車用料的質疑。歷時三小時的拆解流程分為拆卸四門兩蓋、移除內外飾、拆解底盤與三電系統、拆解前艙熱管理及線束四個步驟，最終將車輛還原為「白車身」狀態。

小米董事長雷軍2026年首場直播一大亮點是現場直播工程師拆車小米YU7，以此回應外界對小米造車用料的質疑。（圖／截自雷軍直播畫面）
談及造車行業生態與產品評價時，雷軍提到，公平對比應建立在同一檔次基礎上，將20至30萬的小米汽車與100至200萬的車型對標並不合理，歡迎更多博主拆車評測，但希望大家基於真實體驗發聲，既不故意誇大，也不刻意找茬，若對設計、用料有質疑，願提供溝通解釋的機會。

直播中也透露小米汽車相關數據：小米汽車工廠投產以來約20個月交付50萬輛車，去年12月單月交付更首度突破五萬輛。作為首款SUV車型的YU7表現亮眼，上市半年交付超15萬輛，是SU7同期交付量的2.3倍。

此外，小米汽車已在大陸全國開設477家門店，覆蓋138個城市；服務網點264家，覆蓋151個城市。2025年小米汽車亦庄工廠全年接待13萬人參觀，成為當地新網紅打卡地。此外，小米還完成了為一萬人免費提供高階駕駛培訓的目標，實際培訓人數達10,620人，人均成本超過人民幣2,000元。

業內普遍認為大陸車市在2026年挑戰大。大陸乘聯會分析認為，2025年車市超預期增長。而2026年僅新能源車購稅5%減免就少了人民幣1,000多億元的免稅讓利，因此2026年車市增長面臨較大壓力。

輝達黃仁勳：未來2年與聯想AI合作規模或再擴大5倍

輝達執行長黃仁勳與大陸個人電腦巨頭聯想集團執行長楊元慶3日晚間展開一場對談，內容涉及AI的發展趨勢、雙方的合作歷程以及未...

代工OpenAI產品生變？立訊精密緊急澄清

近期有供應鏈消息傳出，OpenAI首款AI終端硬體產品原本要交由「紅色供應鏈」指標廠立訊精密代工，近期因非紅供應鏈考量而...

廣東新會陳皮靠加工偽裝高檔貨 台灣多自陸進口也遭殃？

陳皮是藥食同源的中藥材，具有理氣健脾、燥濕化痰功效。翻開衛福部數據，台灣市面上的進口陳皮幾乎全來自中國大陸與香港。然而被譽為中國大陸「陳皮之鄉」廣東新會，近期卻被大陸官媒央視踢爆多數都是冒牌貨。中國大陸日前更傳出，1斤（中國1斤為500公克）售價超過人民幣千元的「年份陳皮」，成本僅70元……

數位人民幣2.0 開始計息了 全球首例 邁入數位存款貨幣時代

大陸工商銀行等六大國有銀行宣布，數位人民幣錢包餘額，從2026年1月1日起，將按照活期存款計付利息。目前六大行的活期存款...

李在明訪陸 要替三星解套 盼解決晶圓廠二期投資案

南韓總統李在明將於今（4）日啟程對大陸進行為期四天的訪問，這是他就職後首度登陸，他揚棄南韓前任總統尹錫悅的親美路線，李在...

