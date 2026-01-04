輝達黃仁勳：未來2年與聯想AI合作規模或再擴大5倍

輝達執行長黃仁勳與大陸個人電腦巨頭聯想集團執行長楊元慶3日晚間展開一場對談，內容涉及AI的發展趨勢、雙方的合作歷程以及未來的合作前景等。楊元慶透露，過去數年雙方在AI領域的合作規模已實現五倍增長，黃仁勳則給出激進預判，「在接下來的兩年裡，沒有理由不能再把它翻五倍。」

黃仁勳看來，AI正在從「生成式AI」向「代理式AI」演進，後者具備更強的解決問題的能力，以及基於事實進行推理的能力。楊元慶和黃仁勳一致認為，未來AI發展的核心機遇在於「混合式AI」。

對談中，黃仁勳提及，未來的AI發展將呈現兩大趨勢，這些趨勢也將為兩家企業帶來合作機遇：

一、代理式AI系統的應用不再依賴於單一的雲端模型，而是公有雲上前沿大模型與企業、個人私有的定製化模型深度融合。這種「融合」需要強大的載體，也是聯想與輝達在「企業級AI」領域可聯手拓展的市場；

二、未來混合式企業智能將融合應用到全球產業的各行各業中，包括高性能計算、人工智能雲、工業智能甚至機器人智能等。

兩人在談話中並透露，輝達正在與聯想集團聯合開發基於RTX Pro的聯想企業級AI系統，預計聯想集團將在數天後召開的全球創新科技大會上公布該項目的技術細節。

聯想於去年11月發布截至2025年9月30日的2025/26財年第二財季財報顯示，當季營收年增15%，達205億美元，不僅超出市場普遍預期，也超越疫情期間該公司所創營收紀錄；經調整後淨利潤年增25%，達5.12億美元，淨利增速高於營收增速。