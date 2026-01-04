大陸2025年12月黃金儲備看增
中國人民銀行將於7日公布2025年12月的黃金儲備數據及外匯存底，此前人行已連續13個月增持黃金，儲備達2,305噸，外界預期12月繼續增持黃金的可能性相當高。
中國人民銀行日前公布資料顯示，截至2025年11月底，中國大陸黃金儲備達7,412萬盎司（約2,305.3噸），較10月增加3萬盎司。
這是人行連續第13個月增持黃金。人行自2024年11月重啟購金以來，累計增持超過41噸。與此同時，國家外匯儲備升至3.35兆美元。
全球央行正加速「去美元化」，黃金作為無主權屬性的終極安全資產，2024年起，全球央行掀起新一輪購金潮。世界黃金協會資料顯示，2024年前三季全球央行購金694噸，創歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言