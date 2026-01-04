大陸2025年12月黃金儲備看增

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

中國人民銀行將於7日公布2025年12月的黃金儲備數據及外匯存底，此前人行已連續13個月增持黃金，儲備達2,305噸，外界預期12月繼續增持黃金的可能性相當高。

中國人民銀行日前公布資料顯示，截至2025年11月底，中國大陸黃金儲備達7,412萬盎司（約2,305.3噸），較10月增加3萬盎司。

這是人行連續第13個月增持黃金。人行自2024年11月重啟購金以來，累計增持超過41噸。與此同時，國家外匯儲備升至3.35兆美元。

全球央行正加速「去美元化」，黃金作為無主權屬性的終極安全資產，2024年起，全球央行掀起新一輪購金潮。世界黃金協會資料顯示，2024年前三季全球央行購金694噸，創歷史新高。

黃金 中國人民銀行

