上海打頭陣 消費季啟動

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
2026「購在中國」暨新春消費季啟動儀式在上海舉辦。圖／取自上海發布微信公眾號
2026「購在中國」暨新春消費季啟動儀式在上海舉辦。圖／取自上海發布微信公眾號

促進大陸內需消費活動，上海打頭陣，昨（3）日舉行新春消費季啟動儀式，大陸商務部長王文濤表示，商務部將繼續組織相關活動，聚焦各種消費主題。

據上海市人民政府新聞辦微信公眾號「上海發布」顯示，2026「購在中國」暨新春消費季啟動儀式昨天在上海舉辦。大陸商務部部長王文濤、上海市長龔正出席並致辭。

王文濤在致辭中表示，「購在中國」是商務部深入實施提振消費專項行動的具體舉措，去年啟動以來取得積極成效。2026年商務部將繼續組織開展「購在中國」系列活動，聚焦商品消費、服務消費、消費場景三大主題，在全國舉辦「樂購新春」、精品消費月、國際消費季等專題活動。支持各省和國際化消費環境建設試點城市舉辦活動。

王文濤表示，透過主題統一、特色鮮明的活動矩陣，營造濃厚消費氛圍，激發消費市場活力。作為2026「購在中國」的重頭戲，商務部將會同相關部門舉辦「樂購新春」春節特別活動，組織各地圍繞「吃住行游購娛」全鏈條。

龔正在致辭中表示，消費是拉動經濟增長的主動力，是滿足人民美好生活需要的重要途徑。過去一年，上海深入推動文旅商體展聯動，消費呈現出積極向上的良好態勢。

上海 龔正 大陸商務部

延伸閱讀

李在明訪中將參觀韓政府舊址 曾與中華民國關係密切

堅持內需主導 上海啟動新春消費季打頭陣

土耳其對陸免簽生效 首批大陸旅客便捷入境

愛爾蘭總理時隔14年再次訪陸 主張主動與大陸合作

相關新聞

數位人民幣2.0 開始計息了 全球首例 邁入數位存款貨幣時代

大陸工商銀行等六大國有銀行宣布，數位人民幣錢包餘額，從2026年1月1日起，將按照活期存款計付利息。目前六大行的活期存款...

李在明訪陸 要替三星解套 盼解決晶圓廠二期投資案

南韓總統李在明將於今（4）日啟程對大陸進行為期四天的訪問，這是他就職後首度登陸，他揚棄南韓前任總統尹錫悅的親美路線，李在...

上海打頭陣 消費季啟動

促進大陸內需消費活動，上海打頭陣，昨（3）日舉行新春消費季啟動儀式，大陸商務部長王文濤表示，商務部將繼續組織相關活動，聚...

十位經濟學家預測 大陸今年GDP增速估訂5%

「十五五」規劃的開局之年，外界關注大陸將如何訂定今年的經濟增長目標。界面新聞採訪十位首席經濟學家，預測中值顯示2026年...

27家A股公司 將赴港上市

A股公司赴港上市熱潮延續。統計2025年12月，共有27家A股上市公司公告籌劃赴港上市，包括共同封裝光學（CPO）概念股...

大陸2025年12月黃金儲備看增

中國人民銀行將於7日公布2025年12月的黃金儲備數據及外匯存底，此前人行已連續13個月增持黃金，儲備達2,305噸，外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。