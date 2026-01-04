十位經濟學家預測 大陸今年GDP增速估訂5%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
「十五五」規劃的開局之年，外界關注大陸將如何訂定今年的經濟增長目標。圖為上海主幹道之一的徐匯區肇嘉浜路，周圍商場林立。記者謝守真／攝影
「十五五」規劃的開局之年，外界關注大陸將如何訂定今年的經濟增長目標。圖為上海主幹道之一的徐匯區肇嘉浜路，周圍商場林立。記者謝守真／攝影

「十五五」規劃的開局之年，外界關注大陸將如何訂定今年的經濟增長目標。界面新聞採訪十位首席經濟學家，預測中值顯示2026年大陸GDP將年增5%。中國首席經濟學家論壇理事長連平也提到，為順利實現「十五五」發展規劃，2026年GDP增速目標有可能定在5%左右。

中國銀河證券首席經濟學家章俊則認為，明年是前高後低的走勢，主要是去年下半年沉寂的支持政策可能更多集中在今年第1季度發力。

中泰國際首席經濟學家李迅雷等人指出，2026年作為「十五五」規劃的第一年，GDP增速目標預計將繼續定在5%左右，也就是與2025的目標相同。

李迅雷等人撰文〈2026年中國經濟展望〉中指出，2026年中美關稅有望維持穩定，雙方經貿關係迎來階段性緩和。雖然全球貨物貿易增速放緩，但藉由成本優勢，大陸出口訂單比例預計將進一步提高，預估以美元計價的出口在2026年將年增3.4%，繼續維持強韌性。

先進製造業方面，大國博弈的背景下，科技安全的重要性將進一步提高，預計將繼續透過信貸、財政和產業等政策，去支持製造業尤其是先進製造業，推動科技領航，這將給製造業投資帶來一定支撐。

房地產方面，文中提出三個判斷，一是房地產銷售仍在探底過程中，預計2026年商品房銷售面積年降5%左右；二是預計2026年大陸房地產投資可能落在-11%左右，較2025年的-16%左右有所回升；三是政策加大應對力度，防範地產走弱向其它領域傳導。

針對內需及促消費方面，考慮到居民消費意願回升需要時間，以及「以舊換新」等刺激消費補貼措施帶來的消費透支和高基數，預計2026年超長期特別國債資金支持消費的規模，至少會持平於2025年的人民幣3,000億元。提振消費的可能方向包括擴大消費補貼的力度和範圍、適當加大對餐飲和旅遊等服務業的消費支持等。

房地產 規模

延伸閱讀

堅持內需主導 上海啟動新春消費季打頭陣

土耳其對陸免簽生效 首批大陸旅客便捷入境

愛爾蘭總理時隔14年再次訪陸 主張主動與大陸合作

大陸2026年經濟成長率目標 經濟學家推估：設在5%左右

相關新聞

數位人民幣2.0 開始計息了 全球首例 邁入數位存款貨幣時代

大陸工商銀行等六大國有銀行宣布，數位人民幣錢包餘額，從2026年1月1日起，將按照活期存款計付利息。目前六大行的活期存款...

李在明訪陸 要替三星解套 盼解決晶圓廠二期投資案

南韓總統李在明將於今（4）日啟程對大陸進行為期四天的訪問，這是他就職後首度登陸，他揚棄南韓前任總統尹錫悅的親美路線，李在...

上海打頭陣 消費季啟動

促進大陸內需消費活動，上海打頭陣，昨（3）日舉行新春消費季啟動儀式，大陸商務部長王文濤表示，商務部將繼續組織相關活動，聚...

十位經濟學家預測 大陸今年GDP增速估訂5%

「十五五」規劃的開局之年，外界關注大陸將如何訂定今年的經濟增長目標。界面新聞採訪十位首席經濟學家，預測中值顯示2026年...

27家A股公司 將赴港上市

A股公司赴港上市熱潮延續。統計2025年12月，共有27家A股上市公司公告籌劃赴港上市，包括共同封裝光學（CPO）概念股...

大陸2025年12月黃金儲備看增

中國人民銀行將於7日公布2025年12月的黃金儲備數據及外匯存底，此前人行已連續13個月增持黃金，儲備達2,305噸，外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。