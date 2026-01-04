李在明訪陸 要替三星解套 盼解決晶圓廠二期投資案

南韓總統李在明將於今（4）日啟程對大陸進行為期四天的訪問，這是他就職後首度登陸，他揚棄南韓前任總統尹錫悅的親美路線，李在明上任後調整為以國家中心利益的務實外交政策，積極改善與中國大陸、北韓關係，從李在明接受大陸央視採訪可知，李在明急於改變現況，重點一在經濟，二在安全。

大陸是韓國第一大貿易夥伴，占韓國出口總額的25%，但前二年，中韓經濟雪上加霜。三星的西安晶圓廠擴建計畫擱置，現代汽車銷量腰斬。李在明這次帶著四大財閥上門，就是要解決三星晶圓廠200億美元的二期投資案，並促成現代在大陸興建智慧汽車研發中心。

據韓聯社，李在明將於訪問首日在北京與韓僑座談，5日和大陸國家主席習近平會談並參加雙邊商務論壇，6日同大陸總理李強、人大委員長趙樂際會晤，7日轉往上海參訪大韓民國臨時政府舊址，並會晤上海市委書記陳吉寧。李在明此次將偕逾200人的經貿團出訪，包含三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等指標性企業家都將參與。

前幾年美國發動晶片四方聯盟，想卡大陸脖子，韓國企業若跟進，只會丟掉大陸市場，跟大陸合作，既能保住經濟，還能對沖美國關稅大棒的壓力。此外，中韓關係回暖，中韓自貿協定第二階段談判可能也會有實質性突破，雙方產業鏈等多個合作項目展開，加上市場規模，有助改善雙方經濟。這也是李在明在央視訪問時提到，韓國願在人工智慧、高新技術等領域與大陸建立新的合作型經濟關係。

第二是安全，尹錫悅任內與金正恩鬧翻，北韓稱南韓是敵國，不是同一民族，還完全切斷與韓國相連的公路和鐵路，半島局勢愈來愈緊張。李在明在聯大演講談到終結半島敵對時代。但要與北韓改善關係，沒有中國的支持和斡旋，李在明恐怕連朝韓之間的軍事熱線都難重啟。

對大陸來說，朝鮮半島和平穩定也能減少東北邊境的戰略壓力，還能順帶牽制美日在東北亞的軍事擴張；加強與韓國的經濟合作，還能敲打日本的「台灣有事」論。未來中韓經濟深度綁定，再促進區域安全與經濟合作，東北亞或將從陣營對抗轉向務實共贏。