堅持內需主導 上海啟動新春消費季打頭陣

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2026「購在中國」暨新春消費季啟動儀式今天在上海舉辦。圖／取自上海發布微信公眾號
上海3日舉行新春消費季啟動儀式，大陸商務部長王文濤表示，商務部將繼續組織相關活動，聚焦各種消費主題。

據上海市人民政府新聞辦微信公眾號「上海發布」3日消息，2026「購在中國」暨新春消費季啟動儀式在上海舉辦。大陸商務部部長王文濤、上海市長龔正出席並致辭。

王文濤在致辭中表示，「購在中國」是商務部深入實施提振消費專項行動的具體舉措，去年啟動以來取得積極成效。2026年商務部將繼續組織開展「購在中國」系列活動，聚焦商品消費、服務消費、消費場景三大主題，在全國舉辦「樂購新春」、精品消費月、國際消費季等專題活動。支持各省和國際化消費環境建設試點城市舉辦活動。

王文濤表示，透過主題統一、特色鮮明的活動矩陣，營造濃厚消費氛圍，激發消費市場活力。作為2026「購在中國」的重頭戲，商務部將會同相關部門舉辦「樂購新春」春節特別活動，組織各地圍繞「吃住行游購娛」全鏈條。

龔正在致辭中表示，消費是拉動經濟增長的主動力，是滿足人民美好生活需要的重要途徑。過去一年，上海深入推動文旅商體展聯動，消費呈現出積極向上的良好態勢。今年上海將堅持內需主導，著力擴大優質商品和服務供給，升級舉辦覆蓋全年的促消費節慶活動，持續激活全城消費活力、點燃全城消費熱情。

擴大內需消費是大陸官方政策重點，中共中央經濟工作會議日前在北京舉行，部署2026年經濟工作，提出首要任務是「堅持內需主導，建設強大國內市場」。

上海

相關新聞

陸對進口牛肉配額外加關稅55% 澳洲估損失恐超過210億

大陸商務部日前公告對進口牛肉採「國別配額及配額外加徵關稅」保障措施，澳洲、巴西等多國受影響。澳洲政府稱正交涉，業界估20...

大陸2026年經濟成長率目標 經濟學家推估：設在5%左右

經濟學家推估，中國政府將把2026年經濟成長率目標設定在5%左右，初判全年經濟成長表現將呈現「前低後高」態勢，第1季受到...

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

馬斯克沒造出來的「陪伴機器人」，中國做出來了。上緯新材董事長、智元機器人聯合創始人彭志輝發布背包大小的人形機器人「啟元Q...

史上最勁紅盤 港股開年首日大漲707點 重上2.6萬關

港股2026年首日紅盤高收，恒指重上二萬六關，收市升707點，是歷來表現最佳新年開盤，以2.7%升幅計，亦為13年最佳。...

12月累計27家A股上市公司籌畫赴港上市 CPO龍頭天孚通信在列

A股公司赴港上市熱潮延續。統計2025年12月，共有27家A股上市公司公告籌畫赴港上市，包括共同封裝光學（CPO）概念龍...

