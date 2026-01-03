大陸2026年經濟成長率目標 經濟學家推估：設在5%左右

經濟學家推估，中國政府將把2026年經濟成長率目標設定在5%左右，初判全年經濟成長表現將呈現「前低後高」態勢，第1季受到壓制；第2季起隨著政策發酵、出口改善逐步築底。

中國首席經濟學家論壇今天透過微信公眾號發布「2026年度十大展望」，預估中國政府將把2026年經濟成長率目標設在5%左右。

展望內容提到，「十五五規劃」（第15個5年計畫、2026至2030年）期間必須保持年均成長速度4.75%較為穩妥；在十五五規劃開局之年應該設定一個相對較高的目標以穩定市場信心、引導資源投入。

展望內容指出，推估2026年經濟成長表現將呈現前低後高態勢。第1季持續受到基數效應與內需疲軟壓制；第2季起隨財政政策發酵、出口改善逐步築底，第3、4季由於政策見效與核心城市房地產市場走穩，經濟成長態勢將趨於穩定。

中泰證券研究報告表示，2026年是十五五規劃第1年，推估經濟成長率目標將繼續設定在5%左右，在政府促消費、擴投資等政策推進下，將可使2026年經濟成長率年增達5%左右，房地產市場低迷對於經濟的拖累將被削減。

國際貨幣基金（IMF）去年12月表示，中國2025年、2026年經濟成長率預測值分別為5.0%、4.5%；相較去年10月預測值分別上調0.2個、0.3個百分點，主要原因為中國政府祭出宏觀經濟刺激措施、出口關稅低於預期水準。

世界銀行去年12月最新簡報預測指出，2025年中國經濟成長率為4.9%，預估2026年經濟成長率為4.4%。