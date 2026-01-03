12月累計27家A股上市公司籌畫赴港上市 CPO龍頭天孚通信在列

A股公司赴港上市熱潮延續。統計2025年12月，共有27家A股上市公司公告籌畫赴港上市，包括共同封裝光學（CPO）概念龍頭天孚通信，以及人形機器人概念股的拓斯達、浙江榮泰、星宇股份、伯特利、拓普集團均在列。

CPO（共同封裝光學），是將矽光（SiPh）晶片與交換器晶片共同封裝，從而使數據傳輸從電訊號轉為光訊號，減少電信號傳輸的能耗與延遲，大幅提升資料中心內部的頻寬密度與能效。。

財聯社報導，27家A股上市公司包括聚辰股份、拓斯達、浙江榮泰、星宇股份、新泉股份、綠聯科技、迪哲醫藥、石大勝華、伯特利、聚和材料、百普賽斯、福瑞股份、中文線上、思源電氣、安博通、鵬輝能源、首藥控股、天孚通信、新宙邦、信立泰、益方生物、漢得信息、悅康藥業、易點天下、高能環境、國航遠洋、拓普集團。

天孚通信於2025年12月12日公告稱，公司同日召開董事會，審議通過授權管理層啟動境外發行股份（H股）並在港交所上市的前期籌備工作。

成立於2005年的天孚通信，2015年在深圳證券交易所上市，主業涵蓋光無源器件的研發設計、高精密製造與銷售。核心客戶既包括中際旭創、新易盛等大陸龍頭廠商，也覆蓋多家海外一線客戶，深度綁定輝達、亞馬遜、微軟等全球科技巨頭。在2025年英偉達GPU技術大會上，天孚通信被列為光纖、連接器和微光學首批供應鏈合作夥伴。

東吳證券分析師張良衛認為，AI算力需求持續高增，多卡互聯驅動光通信需求爆發。在推理場景中，基於總體擁有成本（TCO）、使用者體驗、模型能力的綜合考量，正催生出對更大規模（scale-up）算力節點的需求，光互連將憑藉在傳輸距離等方面的優勢，逐漸在scale-up場景中應用，迎來倍增需求，天孚通信作為全球有源+無源光器件龍頭廠商，將深度受益於此產業趨勢。證券市場方面，天孚通信股價自2025年4月低點迄今累計最大漲幅498%。

廣東省工業機器人產業鏈的「鏈主」企業拓斯達2025年12月30日公告稱，公司董事會同意發行H股股票並在香港聯交所主板掛牌上市。

群益證券分析師趙旭東認為，拓斯達深耕工業機器人、五軸數控機床等設備領域，積極投身具身智慧賽道，與華為合作推出基於鯤鵬+openEuler的智慧型機器人控制平台。公司正處於轉型陣痛期，隨著項目型業務的收縮，看好公司的成長性。

主營耐高溫絕緣雲母製品的浙江榮泰，2025年12月30日公告稱，擬發行境外上市股份（H股）股票並申請在香港聯合交易所有限公司主機板上市。

先前，浙江榮泰2025年12月26日公告稱，公司與偉創電氣擬在泰國共同出資設立合資公司，主要從事機電一體化元件、智慧傳動系統及配套產品的研發及生產，共同開發應用於智慧型機器人機電一體化市場。