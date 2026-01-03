快訊

鞏固在全球數位貨幣探索領先地位！大陸數位人民幣能計利息了

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸數位人民幣錢包餘額，從2026年1月1日起，將按照活期存款計付利息。這也代表經過10年研發試點，數位人民幣將 從「數位現金時代」邁入「數位存款貨幣」時代。（本報系資料庫）
大陸數位人民幣錢包餘額，從2026年1月1日起，將按照活期存款計付利息。這也代表經過10年研發試點，數位人民幣將從「數位現金時代」邁入「數位存款貨幣」時代。

專家表示，對數位人民幣錢包餘額計付利息後， 大陸將成為首個為央行數位貨幣計息的經濟體。 這將有助於提高使用者使用數位人民幣的意願，也將拓展數位人民幣的使用場景，並進一步鞏固大陸在全球央行數位貨幣探索中的領先地位。

央視財經報導，工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行 在 2025年 12月31日 相繼發布公告，將開立在該行的數位人民幣實名錢包餘額，按照銀行活期存款掛牌利率計付利息，計結息規則與活期存款一致 。

六大國有銀行率先回應，其餘銀行類運營機構遵循統一政策。這一舉動的背後，並非簡單的「加利息」，而是數位人民幣將從現金型1.0版步入存款貨幣型2.0版的變化。

如果說1.0版數位人民幣是「口袋裡的數位紙幣」，僅承擔支付職能，由央行直接負債，商業銀行僅負責保管且無法動用；2.0版則是「數位活期存款」，具備價值尺度、價值儲藏和跨境支付三大核心職能，正式進入數位支付時代。

目前，數位人民幣已在大陸批發零售、餐飲文旅、教育醫療、公共服務、社會治理、鄉村振興、跨境結算 等領域形成覆蓋線上線下、可複製推廣的應用模式，兼具帳戶與區塊鏈雙重模式、軟硬體錢包適配、線上線下及離線支付相容的通用混合型貨幣能力。

數位人民幣便利性在於支付更快、無需網路，也就是只存在付款方和收款方，不經過第三方平台，儘管付款方和收款方都沒有網路，也可以完成支付。

至於數位人民幣和微信支付寶不同處，在數位人民幣時代，數位人民幣是「錢」，相當於拿著一把「電子錢」直接付給商家；微信、支付寶是「錢包」，裡面既能裝銀行存款貨幣，也能裝數位人民幣，付款時從「錢包」裡拿錢給商家。

雖然數位人民幣和微信、支付寶有本質區別，但在實際支付的過程中，兩種方式的體驗差異並不大。

而數位人民幣還具備發行成本降低、打擊違法犯罪、推動人民幣國際化的好處。

數位人民幣是人民銀行發行的數位形式的法定貨幣，由指定營運機構參與營運，以廣義帳戶體系為基礎，支持銀行帳戶松耦合功能，與實物人民幣等價，具有價值特徵和法償性。

數位人民幣 貨幣 利息

