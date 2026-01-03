首次超越特斯拉 比亞迪成為全球最大電動車銷售商

曾嘲諷比亞迪不是競爭對手的美國電動汽車製造商特斯拉，2日公布數據顯示，該公司2025年全年電動汽車銷量，首次被大陸汽車製造商比亞迪超越，比亞迪已成為全球最大的電動汽車銷售商。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，特斯拉數據顯示，該公司2025年全球交付汽車163.6萬輛，年減8.6%，這也是特斯拉連續第二年交付量下滑。比亞迪1日公佈的資料顯示，該公司2025年交付了460萬輛汽車，較2024年增長7.7%。其中，電動汽車銷量增長28%，達225萬輛。

特斯拉CEO馬斯克於2011年10月在接受彭博採訪時，提到比亞迪曾嘲諷稱「並不認為比亞迪是特斯拉的競爭對手」，還表示「我覺得他們的產品算不上出色。」

馬斯克於2025年接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時表示，大陸新能源車市場的競爭性是「最強」的。但他隨後給出的說法卻讓CNBC的主播有些意外，因為馬斯克說」他並不會考慮競爭對手的情況，他更在乎的是把自己的產品做到盡可能完美。他的理由是，只要致力於把自己的產品做好，就能讓產品變得更有吸引力。」

市場觀察人士認為，比亞迪比其他汽車品牌更能應對競爭挑戰。分析師估計，比亞迪2026年總銷量將增長至530萬輛。德意志銀行分析師預計，該公司將推出新產品，並推出技術平臺，進一步提升公司的競爭力。這可能使比亞迪擴大對特斯拉的領先優勢。