國家隊強力背書！ 大陸國家大基金持股中芯國際升至9.25%

香港交易所披露，國家積體電路產業投資基金股份有限公司（簡稱「國家大基金」）在中芯國際H股的持股比例，於2025年12月29日從4.79%升至9.25%。持股比例接近翻倍。至此，國家大基金持有的中芯國際股份數量，增加到7.4億股。

此次中芯國際是以公司股權，置換了國家大基金持有的中芯北方股權。分析認為，中芯國際對關鍵製造資產「中芯北方」控制力增強。而市場解讀為「國家隊強力背書」，對半導體類股形成情緒與估值支撐，也對中芯國際的長期成長性預期提升。

證券時報報導，2025年12月29日，中芯國際公告稱，中芯國際透過中芯控股與國家大基金等訂立新合資合約及新增資擴股協議，將引入大基金三期、先導積體電路基金等作為中芯南方新的投資方。

根據公告，中芯南方的增資金額為77.78億美元，其中35.773億美元計入註冊資本，42.007億美元計入資本公積。新進股東方面，國家大基金三期、泰新鼎吉及先導積體電路基金成為新股東，分別持股8.36%、5.54%及1.06%。

一期與二期的持股比例將因增資而被稀釋，國家大基金持股由14.56%降至9.39%，國家積體電路基金二期持股由23.07%降至14.88%。銀河證券指出，2025年12月，半導體類股在產業鏈漲價、AI算力需求持續擴張及國產替代邏輯強化的三重驅動下，走出結構性行情。

展望未來，設備與材料環節因頂層設計支持而具備最強確定性，數位晶片作為算力自主的核心載體，以及先進封測受益於技術迭代，均值得重點關注。

國家大基金於2014年9月註冊成立，透過股權投資，主要投資於積體電路產業的價值鏈，其中以積體電路晶片生產、晶片設計、封裝測試以及設備及材料為主。國家大基金二期、國家大基金三期，分別於2019年10月、2024年5月註冊成立。