港股IPO募資2025年成長224% 重返全球榜首

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

Wind數據顯示，2025年全年港股IPO募資額達2,856.9億港元（約新台幣1.2兆元），較2024年大幅增長224%，募資規模成功重返全球榜首，全年共有117家公司在港上市，較2024年增長67.14%。

港股IPO募資規模躍居全球第一，排名超越紐交所、那斯達克及印度股市。

展望2026年，不少機構認為港股IPO市場將延續穩健復甦態勢，將迎來150檔以上新股，募資額將突破3,000億港元。

澎湃新聞報導，港交所數據顯示，截至2025年12月31日，共有逾612件上市申請，其中包括549家主板、11家GEM（原創業板），還有52家根據「主板上市規則」第20章及第21章遞交的上市申請，仍在排隊處理的還有321件。

Wind統計，全年港股IPO募資額達2,856.9億港元，較2024年的881.47億港元大幅增長224％，117家新上市公司廣泛覆蓋新能源、AI、生物科技等領域。

2025年12月22日港交所公布的2025年回顧顯示，香港新股市場融資額位居全球第一，融資額較2024年明顯上升，平均每日成交額更創下歷史新高。

港股市場2025年全年誕生八家百億級港元融資企業，分別為寧德時代、紫金黃金國際、三一重工、賽力斯、恒瑞醫藥、三花智控、海天味業、奇瑞汽車。八家企業合計募資達1,424.6億港元，占全年募資總額的52.75%，龍頭效應顯著，成為港股IPO市場復甦的「壓艙石」。

港股 IPO 規模

