兩岸人物／中山台協會長 喊價值共創

廣東中山台協會長、金利寶新材料董事長陳世岳表示，以往台協工作是服務會員，解決遇到的環保、安全生產監督等問題，「但這幾年因為中美貿易戰，如何幫助會員能夠繼續在當地打拚，所以定位要升級，從『服務提供者』轉變為『價值共創者』，成為與會員並肩成長的『戰略合夥人』」。

中山台協目前會員400多家，廠商範圍包括電腦、日用品、建材、化工等，2024年6月30日深中通道（連接深圳與中山的粵港澳大灣區超級跨海工程，全長約24公里，大幅縮短深圳至中山的車程至約30分鐘）通車後，吸引不少東莞、深圳台商及外商，將產業轉移到中山。

陳世岳指出，新模式探索總共有五種，分別是「共同孵化」、「產業集群顧問」、「推動企業高質量發展，增強競爭力」、「市場破局」、「利用鄉群觀念」。在「共同孵化」模式方面，針對擁有尖端技術但缺乏市場資源的台青和台企，台協聯合龍頭企業，設立專項孵化基金，提供「資本+市場+技術」，讓他們有機會能夠找出一條新的路。

在「產業集群顧問」模式方面，邀請重點台企的負責人，擔任本地產業發展顧問。把台商的經驗與當地政府的政策對接，讓政府在做政策的時候，能夠傾向於台商。

在「推動企業高質量發展，增強競爭力」模式方面，由於大陸各行業相當「內捲」，除了邀請相關職能部門作政策解讀，來幫助會員轉型發展，例如對接銀行，讓會員在數位化智慧化轉型升級的過程中間，能獲得銀行的低利貸。

另外一個就是「市場破局」。陳世岳指出，盡量輔導會員從外銷轉到內銷，許多會員可能一輩子就跟沃爾瑪做生意，但因中美貿易戰高關稅就不繼續採購，「台商的品質確實好，因為賣到國外去的需要符合很多認證，但問題是台商不會做內銷，所以要舉辦對接會，例如參加東莞台博會設立中山台協館，或是電商平台，就是這個用意。」

最後就是利用「鄉群觀念」。陳世岳解釋，大陸的鄉群觀念非常重，有各省的人到中山落腳後會設立商會，像是湖南商會或山東商會等，如果會員要去湖南，台協可以請湖南商會的人來對接，在雙方商會出面下，到當地就不會不知所措，也可以預防被騙。

陳世岳的另一個身分是金利寶新材料董事長，產品是每天都會接觸到，從洗髮精到手機，甚至到晶圓裡的「標籤」。他自嘲自己有點笨，40多年來就只專心做這個行業，因此把這行定義為「永不落日的夕陽產業」，是一個很成熟的產業，利潤微薄，看起來奄奄一息，但永遠都需要把每張訂單做好。

但陳世岳不斷突破傳統標籤應用侷限，研發出功能性塗層複合材料，從傳統標籤到功能材料、電子電器標籤、精密塗布光學膜。