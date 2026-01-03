兩岸人物／燿華張平沼 談「放手經營學」

印刷電路板（PCB）大廠燿華集團（2367）在兩岸及泰國布局設廠效益顯現，現年88歲的燿華集團會長張平沼擁有豐富的人生經歷，從教師、法官、立委到出來從商，投入台中港倉儲業務、光華投信、創辦燿華踏進PCB事業等，憑藉人脈與信任關係的建立，加上時常強調「全力以赴」的努力，讓燿華集團能在不同業務中持續發展。

燿華集團在大陸布局已久，從上海廠到現在的江蘇南通廠，負責生產汽車用PCB板，新設立的泰國廠剛量產，主攻低軌衛星及美系AI伺服器的PCB板。

談及事業，張平沼首先說，「機會是平等的，很多機會都經過每個人的眼前，有些人看到機會過去；看到機會來的時候能夠抓緊抓牢，才真正是你的。」自己要有警覺心，機會經過眼前時要抓住，且深耕。天下沒有白吃的午餐，勉勵青年要「盡力而為，成敗在天。」

在前總統蔣經國推動十大建設的政策機遇下，台中港開放民營，他跟親友合作於1976年標下台中港經營。也是在台中港認識到燿華現任董事趙煒，因緣際會下在1984年成立燿華電子。

當時對PCB技術陌生的張平沼負責集資、經營，他號召台中港股東集資，第一期資金收齊近1億元，但做了一年資金全賠光，光採購材料、設備等就用罄，資金遠不夠，當時企劃很美好，但實際上並非這樣，後來再度增資近1億元，第二年穩住，第三年開始賺錢。

人際關係對於張平沼經商之路十分重要，張平沼說，他創辦燿華集團的人脈一方面在台中港建立，一方也是因為任法官時期幫助過一些朋友，且堅持清廉，贏得企業界友人的信任與尊敬，他的事業途中跟這些友人互助，也一起賺錢、互惠。

張平沼目前除了觀察大趨勢外，他也強調放手，他說台灣老一輩企業家最大缺點是「做到老、做到死」，不放手的話，下一代接班無法真正學到東西，所以他八年前便規劃交棒，約五年前做到真正放手，他現在角色就是談大問題、大方向，小事犯錯就讓下一代去體驗。

對於過往經歷，張平沼說，中間有時機跟運氣，比如台中港事業是因為當時遇到十大建設開放民營；而他1983年任立委後，推動兩岸交流，也因為時代，就走的比較艱辛。