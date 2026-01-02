陸網安團隊稱突破iOS提權 Telegram數據可被提取

加密通訊軟體Telegram憑藉注重隱私的設計吸引全球不少使用者，近日大陸科技公司「奇安信」旗下網路安全團隊稱，已成功突破蘋果iOS 26.1系統提權難題，由此實現對Telegram的數據提取。

「數據提取」指的是從設備或應用程式中取得資料，目標是把原本存放在裝置本地儲存、檔案系統、應用資料庫等位置的資訊讀出來並保存下來，以便進一步分析、調查或證據保存。

奇安信旗下團隊「盤古石取證」日前宣布，經過持續攻關，團隊已成功突破iOS 26.1系統提權難題，實現對Telegram等應用的數據提取（支持範圍從 iOS17.0-26.1），「再次彰顯了在高版本iOS安全攻防與移動終端取證領域的核心競爭力」。

聯合早報報導，公開資料顯示，奇安信科技集團股份有限公司號稱由中國最早從事電子數據取證的成員組成，產品涵蓋計算機取證、移動終端取證、網路空間取證，為中國公安執法、黨政機關、司法機關以及行政執法部門等提供支持與服務。

奇安信官網介紹，大陸國有中國電子信息產業集團有限公司在2019年5月戰略入股奇安信，奇安信正式成為中國網路安全「國家隊」。

另據Telegram中文官網，由於中國大陸對許多海外應用和網站採取了嚴格的網路封鎖，Telegram在中國大陸是無法直接訪問的，需要透過VPN等工具才能使用。Telegram也表示，雖然平台本身以隱私性著稱，但在中國大陸使用時仍存在一定的監控風險。

Telegram舉出案例，曾有使用者在中國使用Telegram時，由於加入了一些敏感話題的群組或頻道而被警方約談。雖然聊天記錄沒有被直接獲取，但由於參與敏感群組和討論內容被注意到而導致了監控風險，「這些案例表明，即使使用的是加密通信工具，對加入的群組和討論的話題要格外注意，以減少被監控的可能性」。