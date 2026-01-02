快訊

「系統性價值升級」 BMW中國2026年大降價10%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
BMW中國大降價，降幅最大的是中小型電動休旅車iX1。圖為BMW iX1車型。（美聯社）
BMW中國大降價，降幅最大的是中小型電動休旅車iX1。圖為BMW iX1車型。（美聯社）

BMW中國大降價，平均降幅約10%，涵蓋電動車及燃油車，其中，降幅最大的是中小型電動休旅車iX1 eDrive25L，降幅高達24%，降價金額最大的是i7 M70L，一口氣降價人民幣30.1萬元（約新台幣135萬元）。

中國1日宣布，對旗下31款主力車型進行官方價格調整，其中旗艦車型i7 M70L直降人民幣30.1萬元，從原價人民幣189.9萬元降至人159.8萬元起。這一大規模價格調整覆蓋轎車、SUV、電動及高性能多個細分市場。

寶馬中國將此次降價描述為「系統性價值升級」，強調這是其「在中國，為中國」戰略的具體實踐，透過降低購車門檻提升品牌親和力與市場競爭力。

寶馬此次價格調整範圍廣泛，力度空前。除i7 M70L外，i7 eDrive50L尊享型降價人民幣18萬元，從116.9萬元降至98.8萬元。735Li和740Li等燃油車型也顯著下調，分別從91.9萬元和106.9萬元降至80.8萬元和93.8萬元。國產車型方面，X1 sDrive25Li從31.69萬元降至25.8萬元，入門級車型全面進入人民幣30萬元以內區間。寶馬2系四門轎跑車價格下探至20.88萬元，創下寶馬在華國產車型價格新低。

電動汽車在此次降價中尤為突出。iX1 eDrive25L降價人民幣7.19萬元（約新台幣32萬元），降幅達24%，現價人民幣22.8萬元（約新台幣102萬元），相較台灣引進的iX1 eDrive 20 xLine車型要價新台幣204萬元剛好打五折。不過，大陸的BMW iX1是在東北瀋陽廠生產的國產車，確實有關稅及國產零件低成本的價格優勢。

M高性能系列首次跌破人民幣30萬元大關，大陸國產M235L從36.39萬元降至29.8萬元。X2 M35i和X1 M35Li降幅分別達22%和18%，進一步拉低了性能車的購買門檻。寶馬i5 M60也下調8.19萬元，從63.99萬元降至55.8萬元。這一系列調整顯著縮小了電動車與燃油車之間的價格差距。

寶馬此次大規模降價背後是日益嚴峻的市場競爭環境。2025年10月，寶馬X5在中大型SUV銷量榜上已跌至第12位，月銷5,498輛的成績與昔日「豪華SUV天花板」的地位相去甚遠。面對理想L9、問界M9等新勢力品牌的強勢崛起，傳統豪華品牌市場份額持續被侵蝕。寶馬2026款X5雖通過「官降增配」策略試圖提振銷量，將入門價降至59.8萬元起，但市場反應仍有待觀察。寶馬5系在2025年8月銷量不足8,000輛，落後於奧迪A6L的12,941輛。此次價格調整可視為寶馬對市場變化的積極回應。

寶馬此次全面降價將重塑豪華車市場格局。賓士、奧迪等競爭對手面臨兩難選擇：跟進降價將損害品牌溢價，不跟進則可能流失市場。業內觀察人士認為，寶馬此次價格調整將加速豪華車市場從「品牌競爭」轉向「價值競爭」的新階段。

X 人民幣

