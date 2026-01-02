比亞迪電動車銷量首超特斯拉 難掩中國市場的衰退

比亞迪2025年賣出225.6萬輛純電動汽車，首度超越特斯拉登上全球電動車龍頭，然而這家中國汽車龍頭卻在國內市場面臨嚴峻挑戰，去年銷售僅成長7.3%，創5年來新低，銷量已連續4個月衰退。

綜合路透社、新浪財經報導，比亞迪（BYD）昨天發布2025年12月份產銷快報顯示，純電動車（BEV）銷量為19萬712輛，全年累計225萬6714輛，大幅成長27.86%，已提前確定將首度超越特斯拉，登上全球電動車龍頭。

特斯拉尚未公布去年第4季財報，但根據特斯拉官網發布的分析師預測，第4季交車量只有42萬2850輛，較上年同期減少約15%，明顯低於市場預測的44萬輛左右。

這意味著特斯拉2025全年交車量預計約為164萬輛，較2024年的179萬輛減少8%，連續第2年下滑。

2024年，特斯拉僅以2萬餘輛的微弱優勢險勝比亞迪，勉強保住全球電動車銷量第一的寶座。2025年，比亞迪已經以顯著的優勢反超特斯拉。

不過比亞迪首度超越特斯拉的光環，難掩其國內銷量的節節敗退。

比亞迪產銷快報顯示，2025年12月新能源汽車銷量為42萬398輛，比上年同期大減18.2%，連續4個月下滑，還創下近2年來最大單月跌幅。

比亞迪2025年全年累計銷量460萬2436輛，年增7.73%，雖然達到其下修後的目標，但增幅也創5年來最低。去年9月，比亞迪將年度銷售目標由550萬大幅下修至460萬輛，主因是國內銷量受挫。

比亞迪董事長王傳福上月5日在臨時股東大會表示，2025年國內市場銷量出現下滑，一方面由於比亞迪當前技術領先度不及前幾年，技術成果的市場驚豔度有所下降，加上行業同質化特徵漸顯，這一變化符合產品及技術發展的週期性規律；另一方面，低溫充電速度慢等使用者需求痛點，也亟待透過技術突破予以解決。

王傳福還坦言，過去市場順風期，比亞迪在行銷上存在「惰性」，後續將加快調整步伐，加強品牌力建設。

中國國內面臨激烈競爭，比亞迪越來越依賴海外市場。比亞迪預計2025年海外銷售將達到創紀錄的104萬6083輛，較2024年大幅成長150.7%。公司此前向投資機構透露，預計2026年海外銷售最多將達160萬輛。