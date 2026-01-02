2026年首個交易日 港股飆漲707點

香港股市在2026年首個交易日全面上漲，恆生指數收報26338點，大漲707點或2.76%。此外，首天掛牌交易的上海璧仞科技公司較招股價急漲75.81%，每股收報港幣34.46元。

不過，港股全日成交總額只有1408億元，較過往平均成交紀錄明顯不足。

港股早上開盤時，僅上漲數十點，其後持續攀升，最終重上26000點關口，科技股、晶片股和汽車股表現強勁，其中恆生科技股指數上升4%，收報5736點。

首日掛牌的壁仞科技曾飆升至42.88元，較招股價高出1.2倍，其後漲幅稍為縮小。

璧仞科技位於上海，是中國大陸圖形處理器（GPU）晶片的設計公司之一，也是首家在港上市的同類公司。