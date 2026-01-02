快訊

時隔六年韓企再組大型代表團訪陸！三星、LG、SK及現代四大集團入列

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
韓國企業興起向中國學習風潮。 韓聯社
韓國民族日報，隨著中國在人工智慧（AI）、機器人等尖端產業領域持續領先，韓國也悄悄興起一股「向中國學習」的風潮。報導透露上個月已有一支十餘家企業組成的訪問團赴上海、杭州訪問，而隨著韓國總統李在明後天出訪中國，一支包括三星會長李在鎔在內的200多家企業代表的龐大代表團也將啟程訪陸。

報導稱，究其原因，在制定未來發展策略時，借鏡中國的技術發展現況已成為必然選擇。

該報稱，據經濟界透露，韓國貿易協會於去年12月中旬組織十餘家會員企業的代表等高層管理人員，前往上海、杭州等地進行了為期四天三夜的考察。此行旨在深入了解位於中國尖端產業核心的人工智慧、人形機器人等領域的研發與商業化進展，以及相關產業生態。杭州被譽為中國的「矽谷」，匯聚了DeepSeek等引領技術創新的所謂「六小龍」企業。

報導並稱，同時，大韓商工會議所也計畫於本月初組成規模約200家企業的經濟代表團訪問中國北京等地。這次出訪恰逢4日至7日舉行的中韓領導人會談，是自2019年12月以來，時隔六年再次組成大規模訪華經濟代表團。

關於韓國貿易協會去年12月成行的這支考察團，報導說，先後參觀了位於上海、引領中國人形機器人產業的智元機器人與傅利葉智能，華為建設的超大型研發設施——練秋湖研發中心，以及杭州的宇樹科技、雲深處科技，和中國領先的腦機接口企業腦虎科技等，實地走訪並與相關人士進行了交流。

隨行考察的韓國貿易協會貿易學院院長申先永（音）表示：「參訪企業代表紛紛表示'親眼見到尖端技術的感覺果然不同'，認為此行將對公司未來制定業務戰略產生積極影響。」報導稱，此前因新冠疫情及「反華」情緒等因素而一度全面停滯的訪華交流，如今正以韓國政府、企業界和學界為主體重啟。

至於這個月初將與韓國總統李在明出訪大陸同時前往中國訪問的經濟代表團，報導則稱，代表團將由大韓商工會議所會長、SK集團會長崔泰源率領，三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等四大集團掌門人均將參加。此外，排名第六的浦項集團會長等主要企業家也將隨行。

報導稱，代表團計劃與中國企業界舉行商務論壇、簽署合作諒解備忘錄（MOU）以及進行一對一商務洽談。據悉，此次訪華旨在將其作為拓展中國市場的契機，並探索在製造業供應鏈合作、服務與內容產業等領域的協作方案。

韓國 考察

相關新聞

大陸比亞迪有望超越特斯拉 站上2025年全球電動車銷量第一

大陸汽車製造商比亞迪2025年的銷售數據為225萬輛，有望首次在電動車年銷量上超過特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。

「開放要裝好紗窗」中比照稀土管制白銀 恐衝擊美供應鏈

中國從2026年元旦起加大白銀出口管制。中國官媒證券時報12月30日引述未具名業界人士透露，新措施形同將白銀出口比照稀土...

時隔六年韓企再組大型代表團訪陸！三星、LG、SK及現代四大集團入列

據韓國民族日報，隨著中國在人工智慧（AI）、機器人等尖端產業領域持續領先，韓國也悄悄興起一股「向中國學習」的風潮。報導透...

元旦上架 飛天茅台線上直銷擋黃牛 每輪不到30秒就清空

對許多中國民眾來說，今年元旦除了跨年，另一件重要的事是「搶茅台」。貴州茅台在2025年最後一天宣布取消分銷制，2026年...

港珠澳大橋去年客流3134萬人次 車流680萬輛次破紀錄

珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站1日公布，2025年至2026年1月1日零時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流與車流分別超...

港元旦賽馬投注2.2億升4.3% 啟德館客流破12萬人次創高

新年伊始，尖沙咀商業區洋溢著蓬勃的節日歡騰，不少內地旅客趁元旦日3天假期來港旅遊。除了購物之外，也到賽馬場試試手氣。元旦...

