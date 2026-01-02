大陸比亞迪有望超越特斯拉 站上2025年全球電動車銷量第一

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
比亞迪電動車銷量有望超越特斯拉。圖為比亞迪電動車在大陸河南鄭州廠的生產線。（新華社）
大陸汽車製造商比亞迪2025年的銷售數據為225萬輛，有望首次在電動車年銷量上超過特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。

比亞迪1月1日公佈2025年銷售資料。統計顯示，比亞迪2025年交付了460.2萬輛汽車，較2024年增長7.7%。其中電動汽車銷量增長28%，達225.6萬輛。比亞迪2025年海外銷量也首次突破100萬。

觀察者網引述日經亞洲表示，特斯拉尚未公布2025年全年電動汽車銷量，但12月29日發布的市場估計顯示，其銷量在2025年下降8%，至164萬輛。「這意味著，比亞迪有望首次在電動車年銷量上超過特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商」。

此前在2024年，特斯拉僅以2萬輛銷量的領先，保住全球第一。

彭博社也稱，2025年，比亞迪實現全年銷售目標，很可能超過特斯拉，成為全球最大電動汽車製造商。彭博日前也報導，大陸品牌的車廠11 月在歐洲電動車市場創下12.8% 的歷史新高市佔率，儘管面臨歐盟關稅壓力，仍持續擴大在當地市場的影響力。

不過，大陸車企營利的能力也受到擔憂，2025年7月10日，前重慶市長黃奇帆在2025貝殼財經年會開幕式稱，大陸汽車製造效益欠佳，截至6月產值利潤率僅5%，3,000萬輛汽車利潤不如豐田一家的900萬輛。

中國房市寒風　機構：預估新房銷售面積年減6.2%

中國房地產市場不振，2026年續吹寒風。中國房地產市場研究機構中指研究院發布報告指出，預估今年新建商品房銷售面積年減6....

談出口管制 陸商務部長：「要裝紗窗防蚊蟲」加快完善管制體系

美國去年掀起關稅戰後，大陸不斷強化稀土與關鍵礦產的出口管制，雖然其後與美國達成協議後有發放了一些許可證，但出口管制機制並...

俄羅斯中國總商會會長：今年中俄貿易將增長超過8%

大陸與俄羅斯的貿易額，在2025年前11個月達到2,036億美元，2024年全年則是2,448億美元，俄羅斯中國總商會會...

外資展望陸經濟 消費仍是主引擎

新年伊始，多家外資機構展望2026年中國經濟發展前景時不約而同指出：消費仍是主引擎，其在中國GDP中的佔比將繼續提升。

元旦假期首日 陸酒店預訂熱度增長超3倍

中國大陸今年元旦假期為1月1日（周四）至3日（周六），1月4日（周日）為上班日。大陸旅遊平台數據顯示，假期首日，大陸酒店...

