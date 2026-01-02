中國房市寒風　機構：預估新房銷售面積年減6.2%

快訊

中央社／ 台北2日電

中國房地產市場不振，2026年續吹寒風。中國房地產市場研究機構中指研究院發布報告指出，預估今年新建商品房銷售面積年減6.2%，「十五五」中後期房地產才有望逐步走出調整階段。

中指研究院2日發布「2026年中國房地產市場展望」。報告內容提到，在中性情況（未有極端變項發生）下，預估2026年全國新建商品房銷售面積年減6.2%，降幅較2025年收斂，市場分化態勢延續，「好城市與好房子」仍有結構性機會。

報告指出，在控增量、優存量政策導向下，預估2026年新開工面積下降8.6%、房地產投資金額年減11%。供給端縮量有助於市場庫存下降，推動供需關係改善；從中長期來看，「十五五」（第15個5年計畫、2026至2030年）中後期，房地產有望逐步走出調整階段。

報告對於政府政策加以剖析。推估短期政策將持續聚焦穩定房地產市場，圍繞穩定預期、激活需求和優化供給等動作；預估將繼續透過降低房貸利率、降低仲介費用、加大房貸利息抵扣個稅等方式降低民眾購房成本以刺激需求。

回顧2025年房地產概況，報告顯示，去年百城中古屋價格累計下跌8.36%；部分核心城市由於改善樓房入市，帶動百城新房價格累計上漲2.58%，漲幅較2024年縮小，城市分化顯著，三、四線城市以消化庫存為主，價格面臨壓力。

中國國家統計局最新統計資料顯示，2025年1至11月，全國房地產開發投資金額年減15.9%，其中住宅投資年減15%；新建商品房銷售面積年減7.8%，其中住宅銷售面積年減8.1%；新建商品房銷售金額年減11.1%，其中住宅銷售金額年減11.2%。

中國房地產市場低迷，拖累經濟成長。

國際貨幣基金（IMF）去年12月表示，中國經濟成長呈現韌性，不過內需疲軟、通貨緊縮壓力讓失衡問題顯著，目前關鍵政策優先事項是推動轉向消費拉動型經濟成長模式，擺脫對於出口、投資過度依賴；具體改善方向包括增強社會保障體系、支持房地產行業調整等。

