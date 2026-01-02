談出口管制 陸商務部長：「要裝紗窗防蚊蟲」加快完善管制體系

美國去年掀起關稅戰後，大陸不斷強化稀土與關鍵礦產的出口管制，雖然其後與美國達成協議後有發放了一些許可證，但出口管制機制並未有鬆弛跡象。而大陸商務部長王文濤在官媒上撰文指出，我們敞開大門，讓「新鮮空氣」進來的同時，也要裝好「紗窗」，防範隨之而來的「蚊蟲」，他提及要「加快完善出口管制體系」、「健全貿易摩擦應對機制」等。

《求是》雜誌2026年第1期刊登王文濤署名文章《堅定不移擴大高水平對外開放》，他在文章中提出上述說法。

王文濤強調，從國際看，世界百年未有之大變局加速演進，單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流，全球治理體系發生深刻變革。從內部看，大陸經濟轉向高質量發展階段，需要更高水平的開放來吸引全球優質要素資源。他指出，大陸擴大開放的舉措，是根據大陸改革發展客觀需要作出的自主選擇，「主動對外開放而不失獨立自主，主動融入世界而不迷失自我」，在不斷探索中形成了符合自身實際的對外開放道路。

他提及堅決貫徹「總體國家安全觀」，維護國家經濟安全。不斷完善出口管制體系，強化許可執法能力，保障和促進出口管制物項合規貿易。建立健全貿易摩擦預警體系和法律服務機制，多措並舉應對各類新型貿易限制措施，提升產業鏈供應鏈韌性，有力防範化解風險，有效保障發展利益。

他也強調，更加注重築牢開放安全屏障。他指出，我們敞開大門，讓「新鮮空氣」進來的同時，也要裝好「紗窗」，防範隨之而來的「蚊蟲」。完善開放安全保障體系。加快完善出口管制體系，推進出口管制對話交流合作，制修訂配套政策和規章制度，加強精準管控和調查執法。健全產業損害預警機制、貿易摩擦應對機制等，豐富貿易調查工具箱，完善貿易救濟制度。提高防範化解重大風險能力。完善外商投資國家安全審查等制度。鞏固壯大輿論陣地。有理有據回擊不實言論，「維護我國開放發展的國際輿論環境」。

對於國際經貿體系，王文濤也宣告「我們將著力實現從『跟跑』到『領跑』的突破，推動全球經濟秩序朝著更加公正合理的方向發展」。堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制權威性和有效性，維護發展中成員正當權益，全面參與貿易與環境、數位貿易、人工智慧、供應鏈韌性等新領域規則制定。建設性參與和引領多邊和區域經貿合作。繼續推進經濟全球化和貿易投資自由化便利化進程，積極營造自由、開放、包容、有序的國際經濟環境。