俄羅斯中國總商會會長：今年中俄貿易將增長超過8%

大陸與俄羅斯的貿易額，在2025年前11個月達到2,036億美元，2024年全年則是2,448億美元，俄羅斯中國總商會會長周立群日前受訪表示，026年中俄貿易將實現超過8%的復甦增長，並可能形成新的雙邊合作結構。

據俄羅斯衛星通訊社，周立群受訪時做出上述宣告。他也透露，目前在俄羅斯正式註冊的陸資企業總數超過1.3萬家，該數量佔外國在俄註冊企業數量的23%，其中2025年新增加在俄註冊的陸資企業為3,300家。目前，在俄陸資企業數量是德國在俄企業數量的7倍、美國企業的22倍。

對雙邊貿易，周立群認為，增長的基礎包括本幣結算的深化和支付渠道的連續性。他還說，如果結算份額保持穩定，支付渠道將更加暢通，雙邊貨幣互換機制將進一步對沖貨幣波動風險，為商品交易和長期投資項目提供穩定的金融環境。

另外，俄中「一帶一路」投資發展基金會理事長、俄中企業家總商會理事長王群受訪時則表示，預計2026年俄中雙邊貿易額將恢復顯著增長，同比增速或達8%-10%。核心支撐有能源托底：中俄新簽的1億噸煤炭、1000億立方公尺天然氣長期協議開始履約；跨境電商規模有望突破400億美元（阿里速通俄、Ozon中國站貢獻主力）；中俄互免簽證、電子簽證便利化將刺激旅遊和配套消費。

王群認為，交通物流、資源深加工和數字經濟將是2026年大陸企業在俄投資熱點領域。如參與俄「北極航道」港口擴建（如摩爾曼斯克深水港），在木材加工、稀土提煉（俄儲量全球第二）以及數位經濟等領域加強合作。

周立群也提到，俄中合作完全具備攜手開發第三方市場的潛力。當前，雙方已在獨立國協國家成功推進農業機械化、通信網絡建設等聯合項目，驗證了商業模式可行性。

中共政治局委員兼外長王毅去年12月30日在2025年國際形勢與中國外交研討會上評價指出過去一年「中俄關係更加堅如磐石，保持高水準穩健運行，兩國領導人在歷史性年份實現互訪，凸顯中俄相互信任、相互支撐的全面戰略協作夥伴關係真諦」。雙方領導人也在2025年底互相致賀新年，強調願繼續保持密切交往。