陸晶圓代工二哥擴產 華虹要收購華力微98%股權

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸晶圓代工「二哥」華虹半導體宣布，擬以發行股份方式斥資人民幣82.68億元（約台幣371億元）收購同集團的上海華力微電子近98%股權。將有助於擴大12吋晶圓廠產能。

華虹半導體指出，本次交易旨在履行避免同業競爭承諾，提升上市公司資產質量及經營能力。依公司IPO招股書，原先在65／55奈米製程下，非揮發性存儲相關業務由華虹半導體承接，邏輯與射頻製程則由華力微負責。交易完成後，華力微相關邏輯與特色製程將注入上市公司，華虹半導體月產能將新增約3.8萬片，有助提升其12吋晶圓代工產能。

華虹半導體2025年12月31日公告，董事會已透過發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易草案，擬以每股人民幣43.34元，向華虹集團、上海集成電路產業投資基金、國家集成電路產業投資基金二期及國投先導基金等四名交易方，合計發行約1.91億股股份，占發行後上市公司總股本比率為9.9%（不考慮募集配套資金），收購華力微約98%股權。標的資產評估值為人民幣84.8億元，交易完成後，華虹半導體將持股華力微100%股權。

華虹半導體還建議非公開發行A股以募集配套資金及特別交易，擬向不超過35名特定對象非公開發行股份，募集配套資金不超過75.56億元。集資所得有38.56億元將用於華力微技術升級改造、特色製程研發及產業化項目，並補充流動資金、償還債務及支付相關費用。

華虹半導體和華力微均為華虹集團旗下事業體，其中華力微主要從事12吋集成電路晶圓代工服務，產品用於通訊、消費電子等終端領域，擁有65／55奈米、40奈米等製程節點製程平台，涵蓋邏輯、射頻及特色製程。

