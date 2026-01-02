陸假期首日出遊人潮出籠 元旦飯店預訂飆增三倍

快訊

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

2026年大陸元旦假期為三天（1日至3日），大陸國內旅遊市場迎來客流高峰。大陸旅遊平台「同程旅行」數據顯示，假期首日（1月1日），在旅遊度假疊加返鄉探親需求及跨年活動帶動下，境內飯店預訂熱度較去年同期成長超過三倍。

香港《經濟日報》報導，大陸線上旅遊平台「去哪兒」數據顯示，假期首日，熱門目的地機票量年增26%，熱門地區飯店入住量增長1.2倍；旅客飛往海內外698個城市，入住大陸逾200個城市及境外逾800個城市的飯店。

北京商報》報導，元旦假期前夕，海南自貿港封關及瀋白高鐵通車等利多政策帶動南北雙向旅遊。

黑龍江與海南互為熱門航線始發地；山東、廣東、浙江、江蘇及上海為飛往東北三省的始發地前五名；廣東、北京、四川、湖南及廣西為飛往海南的主要始發地。

跨年夜及元旦演出票務產品銷量較上年同期增超過1倍，廣州、深圳合計舉辦逾百場演出，部分門票提前15天售罄。

據《湖北日報》，飯店入住量前十名城市為北京、上海、廣州、南京、成都、重慶、武漢、長沙、南寧及西安。高星飯店預訂量年增約五倍。冰雪遊與避寒遊同樣火熱，長白山、崇禮、漠河北極村及吉林霧凇島等景區客流增長明顯，京哈高鐵等熱門車票開售即售罄；三亞、海口機票預訂量年增51%及19%。

第一財經報導，海南封關後首日，三亞、海口及萬寧、陵水、文昌等地飯店需求明顯提升。三亞入境遊客量較去年增五倍，免稅店周邊飯店入住量增幅超一倍，其中海旅免稅城周邊增幅達1.5倍。

短途自駕遊與「4小時飛行圈」出境遊熱度上升，南韓首爾、釜山飯店入住量分別年增近四倍及三倍。

另外，中新網指出，大陸全國鐵路1月1日迎來假期客流最高峰，估發送旅客1,825萬人次，較2025年12月31日的1,668.2萬人次增加。

相關新聞

比亞迪去年銷量個位數成長 近四年首見

大陸各大車企昨（1）日陸續公布2025年全年銷量的成績單，車企龍頭比亞迪全年累計銷量460萬2,436輛，年增僅7.7%...

外資展望陸經濟 消費仍是主引擎

新年伊始，多家外資機構展望2026年中國經濟發展前景時不約而同指出：消費仍是主引擎，其在中國GDP中的佔比將繼續提升。

元旦假期首日 陸酒店預訂熱度增長超3倍

中國大陸今年元旦假期為1月1日（周四）至3日（周六），1月4日（周日）為上班日。大陸旅遊平台數據顯示，假期首日，大陸酒店...

漳州核電2號機組 正式投入商業運行

中核集團旗下中國核電投資控股的漳州核電2號機組2026年1月1日正式投入商業運行。至此，漳州核電一期工程全面建成投產。 ...

機器人業IPO熱潮不斷 越疆啟動A股上市

機器人衝刺A股又添一例。港股上市公司深圳越疆科技在港交所公告，公司董事會已議決和批准開始有關建議A股上市的相關工作。截至...

陸智駕普及 禾賽光達大賣 打進小米、理想等車企供應鏈

大陸雷射雷達巨頭禾賽科技昨（1）日公布其光學雷達2025全年交付量超過160萬台，其中先進駕駛輔助系統（ADAS）產品全...

