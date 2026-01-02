陸假期首日出遊人潮出籠 元旦飯店預訂飆增三倍

2026年大陸元旦假期為三天（1日至3日），大陸國內旅遊市場迎來客流高峰。大陸旅遊平台「同程旅行」數據顯示，假期首日（1月1日），在旅遊度假疊加返鄉探親需求及跨年活動帶動下，境內飯店預訂熱度較去年同期成長超過三倍。

香港《經濟日報》報導，大陸線上旅遊平台「去哪兒」數據顯示，假期首日，熱門目的地機票量年增26%，熱門地區飯店入住量增長1.2倍；旅客飛往海內外698個城市，入住大陸逾200個城市及境外逾800個城市的飯店。

《北京商報》報導，元旦假期前夕，海南自貿港封關及瀋白高鐵通車等利多政策帶動南北雙向旅遊。

黑龍江與海南互為熱門航線始發地；山東、廣東、浙江、江蘇及上海為飛往東北三省的始發地前五名；廣東、北京、四川、湖南及廣西為飛往海南的主要始發地。

跨年夜及元旦演出票務產品銷量較上年同期增超過1倍，廣州、深圳合計舉辦逾百場演出，部分門票提前15天售罄。

據《湖北日報》，飯店入住量前十名城市為北京、上海、廣州、南京、成都、重慶、武漢、長沙、南寧及西安。高星飯店預訂量年增約五倍。冰雪遊與避寒遊同樣火熱，長白山、崇禮、漠河北極村及吉林霧凇島等景區客流增長明顯，京哈高鐵等熱門車票開售即售罄；三亞、海口機票預訂量年增51%及19%。

第一財經報導，海南封關後首日，三亞、海口及萬寧、陵水、文昌等地飯店需求明顯提升。三亞入境遊客量較去年增五倍，免稅店周邊飯店入住量增幅超一倍，其中海旅免稅城周邊增幅達1.5倍。

短途自駕遊與「4小時飛行圈」出境遊熱度上升，南韓首爾、釜山飯店入住量分別年增近四倍及三倍。

另外，中新網指出，大陸全國鐵路1月1日迎來假期客流最高峰，估發送旅客1,825萬人次，較2025年12月31日的1,668.2萬人次增加。