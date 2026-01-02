機器人業IPO熱潮不斷 越疆啟動A股上市

機器人衝刺A股又添一例。港股上市公司深圳越疆科技在港交所公告，公司董事會已議決和批准開始有關建議A股上市的相關工作。截至目前，公司已獲A股上市輔導備案登記，輔導機構為國泰海通。

截至目前，宇樹科技IPO輔導進展狀態已變更為「輔導工作完成」，距離提交招股說明書、衝刺「A股人形機器人第一股」僅一步之遙。

開源證券表示，回顧2025年，產業從「0-1」開始走向「1-10」，核心是「技術收斂」；2026年將跨越「1-10」拐點，走向「10-100」，核心是「量產和商業化」。2026年上半年宇樹等國產龍頭人形機器人企業將實現IPO落地，為量產築牢根基。

科創板日報報導，數家大陸國產龍頭人形機器人企業，也紛紛推進上市進程。優必選2025年12月24日發布公告，擬以「協議轉讓+要約收購」的組合方式，共收購深交所上市公司鋒龍股份43%股權。優必選將藉此次收購返回A股。

雲深處科技於2025年12月23日，啟動上市輔導。樂聚機器人則是在2025年10月30日，在深圳證監局完成上市輔導備案登記。

瑞銀證券指出，機器人2026年量產的積極信號正在逐步顯現，包括越疆在內的人形機器人企業的產能規劃逐步落地，中國廠商訂單持續增長，歐洲投資者興趣明顯升溫。

投資方面，中國銀河證券指出，中短期看好具備細分場景快速落地能力的主廠，長期建議關注龍頭企業量產及配套供應鏈相關機會，以及確定性強或邊際變化處的相關標的。

中國銀河證券建議，關注量產階段具備優勢的產業鏈龍頭企業，例如大規模量產與質控能力強，有成熟供應鏈體系和良好主廠客群關係的汽車產業鏈頭部企業等消費電子領域「代工」企業。