比亞迪去年銷量個位數成長 近四年首見

大陸各大車企昨（1）日陸續公布2025年全年銷量的成績單，車企龍頭比亞迪全年累計銷量460萬2,436輛，年增僅7.7%，增速自2021年以來首落個位數增長；造車新勢力零跑汽車2025年交付近60萬輛，增長翻倍，成為新勢力銷量冠軍；前年銷量冠軍的理想汽車交付量年減18%，未能達標。新勢力競爭仍持續分化。

大陸車企巨頭比亞迪發布2025年12月新能源汽車銷量42萬輛，年減約18.2%；2025年全年純電車型累計225萬6,714輛，年增27.8%；另一車企吉利汽車2025年全年汽車總銷量為302.4萬輛，較去年同期增長約39%，且超額完成全年銷量目標300萬輛。該集團並訂下2026年的銷量目標定為345萬輛，其中新能源汽車的銷量目標為222萬輛。

造車新勢力2025年銷量概況

此前大陸車界有觀點分析，大陸造車新勢力銷量觀察，可分化三大陣營：一是零跑、小鵬持續增長，為第一梯隊；二是陷入調整的理想汽車、蔚來汽車，正試圖破局；三是新入局的小米汽車，作為行業新變量引關注。

零跑汽車2025全年累計交付達59.6萬輛，年增103%。其中12月單月交付60,423輛，年增42%。自2025年3月起，零跑已連九個月蟬聯新勢力銷冠。

而零跑汽車已於去年11月在2025年銷量累計超50萬輛，提前完成年度目標。

小鵬汽車2025年交付42.94萬輛汽車，年增1.26倍，刷新歷史年度交付紀錄，同時也達成年度38萬輛的目標。不過，其12月交付37,508輛，年增僅2%，增速為去年7月以來最低。第4季累計交付11.62萬輛，低於管理層給出的季指引12.5萬至13.2萬輛。後續有銷量疲乏的隱憂。

2024年新勢力銷冠理想汽車黯淡，其僅公布12月交付新車44,246輛，與截至去年歷史累計交付量154萬215輛的數據，未公布2025全年銷量，但據先前數據估算，理想汽車去年交付為40.59萬輛，相較前年50.05萬的銷量，年減18%，同時也未能達成年度銷量64萬的目標；蔚來汽車2025年共交付新車32.6萬輛，創歷史新高，年增46.9%，但並未達到全年目標44.4萬輛。

小米汽車公布12月交付量突破5萬輛，創下品牌成立以來單月交付量新高，小米汽車也在去年11月提前完成全年交付35萬輛目標。