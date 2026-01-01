談對外開放新局面 陸商務部長：敞開大門也要裝紗窗防蚊蟲

中國商務部長王文濤在今天出刊的中共黨刊「求是」雜誌發表文章說，開創高水平對外開放新局面時，也要更加注重「築牢開放安全屏障」。中國敞開大門讓新鮮空氣進來的同時，也要「裝好紗窗，防範隨之而來的蚊蟲」。

王文濤還說，要「鞏固壯大輿論陣地」，有理有據回擊（商貿方面）不實言論，著力「講好中國故事，傳播好中國聲音」，維護中國開放發展的國際輿論環境。

王文濤在這篇題為「堅定不移擴大高水平對外開放」的署名文章中說，中國是全球第二大消費市場和進口市場，要加快建設「消費強國」，讓「中國大市場成為世界大機遇」，打造「出口中國」這一品牌。

他又說，要辦好進博會，推動全球優質產品「進得來」、「賣得好」，讓中國成為更多國家的「最佳出口目的地」。打造「購在中國」品牌，打造國際化消費環境，進一步優化離境退稅政策，持續擴大入境消費，深化國際消費中心城市建設，開展「消費新業態、新模式、新場景」試點，讓入境遊客更好感受中國消費市場的蓬勃活力。

王文濤提到，在「開創高水平對外開放新局面」時，也要「更加注重築牢開放安全屏障」。中共總書記習近平曾說「要貫徹總體國家安全觀，統籌開放和安全」。敞開大門讓新鮮空氣進來的同時，也要裝好紗窗，防範隨之而來的蚊蟲。

他說，要完善開放安全保障體系，並加快完善出口管制體系，推進出口管制對話交流合作，制修訂配套政策和規章制度，加強精準管控和調查執法。同時健全產業損害預警機制、貿易摩擦應對機制等，豐富貿易調查工具箱（指可用方式），完善貿易救濟制度。

王文濤提到，提高防範化解（商貿方面）重大風險能力，完善外商投資「國家安全審查」等制度。推進對外投資立法，充分發揮國家層面海外綜合服務平臺作用，及時發布風險預警提示，妥善處理各類境外突發事件，維護海外資產和人員安全。