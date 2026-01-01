Meta重金收購陸企Manus是AI商業化範例 還是幸運案例？

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
臉書母公司Meta宣布收購AI新創公司Manus。路透
臉書母公司Meta以超20億美元（新台幣627億元）收購總部位於新加坡的大陸新創公司蝴蝶效應（Manus），Meta藉此增添一款廣受歡迎的人工智慧代理（AI agent）產品。掌聲之外，外界不禁提出疑問：Agent賽道的爆發是否已至？以及Manus究竟是AI商業化的範例，還是只是幸運偶得的案例？

分析認為，Meta的收購，解決了Manus營運成本居高不下問題。它不僅帶來了基礎設施能力，還提供了全球產品生態的分發通道。對於Meta而言，Agent不僅是產品，更是平台入口，是將重建「下一代作業系統」的希望。

澎湃新聞報導，這起交易是Meta歷史上第三大收購案，僅次於WhatsApp與Scale AI。Manus創始人肖弘將出任Meta副總裁，公司繼續保持獨立運作。Manus創下多項行業紀錄，270天實現年度經常性收入（ARR）突破1億美元、上線不到一年就被全球巨頭以高溢價納入麾下。

知名科技產業時評人彭德宇分析，Manus的架構注定營運成本居高不下。調度大量模型與任務，依賴於持續性的高強度算力資源；與此同時，大模型廠商正向下切入應用層，生態壓力迅速上行。面對「上游擠壓+下游資源劣勢」的雙重挑戰，繼續獨立發展代表更高的不確定性。

企事界北京科技執行董事李睿也認為，Meta的收購，解決了Manus營運成本居高不下問題。它不僅帶來了基礎設施能力，還提供了全球產品生態的分發通道。Manus透過出售換得平台與算力，借助Meta之肩踏入新一輪爆發。這不是倉促套現，而是一場有組織的戰略置換，是一次主動的、向上跳躍的退出。

Meta收購Manus，並非基於錦上添花的判斷，而是一次戰略上的被迫補位。在競爭落後的背景下，它急需一個在商業上跑通、在工程上完整、在生態上可嵌入的Agent樣本，而Manus，恰好具備所有這些特徵。

Meta在AI上投入數百億美元，向頂尖研究者開出上億美元年薪，開源Llama曾經一度贏得開發者好評。但一個核心問題始終未解：如何把模型能力轉化為持續收入。

OpenAI、Google、微軟等競爭對手已在應用層打開商業閉環：OpenAI旗下的ChatGPT付費用戶數（Plus/Pro）訂閱用戶已突破3700萬，企業版在快速增長。

Google將Gemini整合進Workspace，押注企業市場；Anthropic的Claude在程式設計、研究場景建立了優勢。微軟通過Copilot將AI滲透企業級應用。

相比之下，Meta擁有龐大流量（Instagram、WhatsApp），但缺乏模型到使用者之間的「橋樑」，更缺少能夠立即變現的AI產品。Manus成為一個現成的解決方案：一個跑通訂閱模式、有工程閉環、有商業增量潛力的中間層系統。

更關鍵的是，Manus站在「AI平台演化」的關鍵位置。它不是一個聊天工具，而是任務調度者，是未來人機交互的操作介面。對於Meta而言，Agent不僅是產品，更是平台入口，是將重建「下一代作業系統」的希望。

因此，這筆交易的真正意義，並不在於「買到了一個產品」，而在於「保住了參與AI未來的門票」。從收購Scale AI到Manus，Meta用資本換時間、用並購補生態，試圖在技術短板與應用滯後之間突破，拼上「超級智慧」最後一塊拼圖。

